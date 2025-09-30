Ο Ηρακλής στην πόλη του με τις νέες φανέλες του (pics)

Τις νέες φανέλες για τη σεζόν 2025-26 παρουσίασε ο Ηρακλής, λέγοντας πως δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη χωρίς αυτόν, τονίζοντας πως είναι μία δήλωση επιστροφής στην πόλη του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη« ΠΑΕ:

Η Θεσσαλονίκη και ο Ηρακλής. Δυο ονόματα που πορεύονται μαζί εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, δεμένα με δεσμούς άρρηκτους, γραμμένους σε μνήμη, αγώνες και θυσίες. Δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη χωρίς Ηρακλή∙ όπως δεν υπάρχει Ηρακλής χωρίς τη Θεσσαλονίκη.

Η νέα φωτογράφιση της ομάδας στο κέντρο της πόλης δεν είναι απλώς μια παρουσίαση φανέλας. Είναι μια δήλωση επιστροφής. Ο Ημίθεος στέκεται ξανά περήφανος μέσα στα στενά και τις πλατείες της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου πάντα ανήκε.

Οι νέες φανέλες, αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Erima, φέρνουν μαζί τους τη συνέχεια μιας μεγάλης παράδοσης αλλά και την υπόσχεση για το μέλλον. Το μπλε και το λευκό δεν είναι μόνο τα χρώματα της ομάδας∙ είναι τα χρώματα της ίδιας της πόλης, της ψυχής της και της ιστορίας της.

Ο Ηρακλής επιστρέφει σε όλα τα επίπεδα. Στο γήπεδο, στους δρόμους, στις καρδιές των φιλάθλων και η νέα φανέλα είναι το σύμβολο αυτής της επιστροφής∙ μιας φανέλας που δεν φοριέται απλώς, αλλά κουβαλάει μαζί της την ταυτότητα μιας ολόκληρης πόλης.

Οι σχετικές εικόνες: