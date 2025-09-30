Χωρίς απουσίες η Σκωτία για το ματς με την Ελλάδα

Χωρίς απουσίες είναι η αποστολή της Σκωτίας για τα δύο ματς κόντρα σε Ελλάδα και Λευκορωσία.

Τους εκλεκτούς για τα δύο ματς της Σκωτίας κόντρα σε Ελλάδα και Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ ανακοίνωσε ο Στιβ Κλαρκ.

Στην αποστολή των Σκωτσέζων βρίσκονται 23 ποδοσφαιριστές και προφανώς συμπεριλαμβάνονται τα μεγάλα ονόματα της ομάδας όπως οι Ρόμπερτσον, Τίρνεϊ, ΜακΤόμινει

Αναλυτικά η αποστολή:

Γκόρντον, Γκαν, Κέλι - Χάνλεϊ, Χέντρι, Χίκι, ΜακΚένα, Ράλστον, Ρόμπερτσον, Σούταρ, Τίρνεϊ - Κρίστι, Φέργκιουσουν, Γκάνον-Ντόακ, Γκίλμουρ, ΜακΓκιν, ΜακΛιν, ΜακΤόμινεϊ, Μίλερ - Τσε Άνταμς, Μπάουι, Ντάικς, Χερστ