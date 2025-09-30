Χωρίς απουσίες η Σκωτία για το ματς με την Ελλάδα

Τους εκλεκτούς για τα δύο ματς της Σκωτίας κόντρα σε Ελλάδα και Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ ανακοίνωσε ο Στιβ Κλαρκ.
Στην αποστολή των Σκωτσέζων βρίσκονται 23 ποδοσφαιριστές και προφανώς συμπεριλαμβάνονται τα μεγάλα ονόματα της ομάδας όπως οι Ρόμπερτσον, Τίρνεϊ, ΜακΤόμινει
Αναλυτικά η αποστολή:
Γκόρντον, Γκαν, Κέλι - Χάνλεϊ, Χέντρι, Χίκι, ΜακΚένα, Ράλστον, Ρόμπερτσον, Σούταρ, Τίρνεϊ - Κρίστι, Φέργκιουσουν, Γκάνον-Ντόακ, Γκίλμουρ, ΜακΓκιν, ΜακΛιν, ΜακΤόμινεϊ, Μίλερ - Τσε Άνταμς, Μπάουι, Ντάικς, Χερστ