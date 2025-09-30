«Πετάει» για Βίγκο ο ΠΑΟΚ (pics/vids)

Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί σήμερα (30/9) με πτήση τσάρτερ για το Βίγκο, όπου την Πέμπτη (2/10 22:00) αντιμετωπίζει την τοπική Θέλτα - Αποστολή στην Ισπανία

Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε σήμερα το πρωί την προετοιμασία του και αναχωρεί από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό τη μακρινή Γαλικία του ισπανικού βορρά.

Εκεί, την Πέμπτη (2/10 22:00) αντιμετωπίζει στο «Μπαλαϊδος» τη Θέλτα για τη 2η αγωνιστική της φετινής League Phase του Europa League.

O Ραζβάν Λουτσέσκου υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, πλην του τραυματία Πέλκα, με την «ασπρόμαυρη» αποστολή να απαρτίζεται από 23 ποδοσφαιριστές.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την αναχώρηση μέσα από την κάμερα του SDNA: