ΠΑΟΚ: Με 9 «ασπρόμαυρους» οι κλήσεις της Εθνικής Νέων για τα φιλικά με την Ουγγαρία

Με εννιά «αετόπουλα» του PAOK Academy θα αντιμετωπίσει η Εθνική Νέων την αντίστοιχη της Ουγγαρίας στα δύο φιλικά του Οκτώβρη.

Η Ελλάδα προετοιμάζεται για τα προκριματικά του ερχόμενου EURO U19, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Βαγγέλη Μόρα, να γνωστοποιεί τις κλήσεις του για τα φιλικά με τους Ούγγρους.

Τα δύο τελευταία φιλικά στις 9 και 12 του Οκτώβρη, λίγο πριν τον προκριματικό όμιλο, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Λευκορωσία (12/11), το Λιχτενστάιν (15/11) και την Τουρκία (18/11).

Από πλευράς ΠΑΟΚ, το «παρών» στα διεθνή φιλικά θα δώσουν οι Στάθης Μπελερής, Μπέντρι Ντούνγκα, Βασίλης Ελευθεριάδης, Δημήτρης Μπαταούλας, Αθανάσιος Παπανικόπουλος, Παύλος Τσιότας, Ανέστης Μύθου, Γιώργος Κοσίδης και Δημήτρης Μπέρδος, όλοι βασικά στελέχη του ΠΑΟΚ Β αλλά και της «ασπρόμαυρης» Κ19, η οποία αγωνίζεται την Κυριακή (5/10 13:00) απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι κλήσεις του κ. Μόρα:

Τερματοφύλακες: Θεόφιλος Κακαδιάρης, Ευστάθιος Μπελερής, Βασίλειος Καλτσάς.

Αμυντικοί: Δημήτρης Μπαταούλας, Γεώργιος Κοσίδης, Σταύρος Ψυρόπουλος, Βασίλειος Καρκάτσαλης, Αθανάσιος Χριστόπουλος, Μπέντρι Ντούνγκα, Παύλος Τσιότας.

Μέσοι: Ρόνι Ζέκα, Βασίλης Ελευθεριάδης, Χρήστος Φίλης, Ιωάννης Σαρρής, Κωνσταντίνος Χαρούπας, Αθανάσιος Παπανικόπουλος.

Επιθετικοί: Ματθαίος Τσίγκας, Δημήτριος Μπέρδος, Πέτρος Κολοκοτρώνης, Ιωάννης Μπώκος, Γεώργιος Σώκος, Ανέστης Μύθου, Ζώης Καραργύρης, Έρικ Χάμζα.

Το πρόγραμμα αγώνων της Εθνικής Νέων:



09/10/2025, 14:30: Ουγγαρία-Ελλάδα, Γήπεδο: UTE, Βουδαπέστη.

12/10/2025, 16:00: Ουγγαρία-Ελλάδα, Γήπεδο: HONVED, Βουδαπέστη.