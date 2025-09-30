Άπαντες παρόντες πλην Πέλκα - Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το Βίγκο (pic)

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για Θέλτα, χωρίς απρόοπτα.

Γνωστές έγιναν οι επιλογές της αποστολής του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ απέναντι στη Θέλτα στο Βίγκο, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ρουμάνος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή του όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, με μοναδικό απόντα τον Δημήτρη Πέλκα ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση και θα επιστρέψει μετά το πέρας της διακοπής λόγω εθνικών ομάδων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Έτοιμοι για Βίγκο. Το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου προπονήθηκε στη Νέα Μεσημβρία και το απόγευμα ταξιδεύει στην Ισπανία για το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Θέλτα.

H τελευταία προπόνηση της ομάδας επί ελληνικού εδάφους περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι.

Ο Δημήτρης Πέλκας συνέχισε με τη θεραπεία που ακολουθεί και δεν θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι στην Ισπανία, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να μην αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα τραυματισμών.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα μπουν στο αεροπλάνο για Βίγκο είναι οι:

Παβλένκα , Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Θυμιάνης , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Τάισον , Χατσίδης , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης .

O ΠΑΟΚ θα προπονηθεί την Τετάρτη (01.10) στο Balaidos Stadium στις 19:00, τοπική ώρα, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για 15 λεπτά, ενώ νωρίτερα στις 18:15 θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου. Τον Ράζβαν Λουτσέσκου θα πλαισιώσει ο Ζόαν Σάστρε.