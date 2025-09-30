UEFA Grassroots Week 2025: ασίστ στην ανάπτυξη, γκολ στη χαρά!

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή παιδιών ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της Εβδομάδας Αναπτυξιακού Ποδοσφαίρου (UEFA Grassroots Week 2025), που διοργανώθηκαν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με πέντε Ενώσεις-Μέλη της, συγκεκριμένα τις ΕΠΣ Ευρυτανίας, Θράκης, Φωκίδας, Ρεθύμνου και Εύβοιας, το τριήμερο 27-29 Σεπτεμβρίου.

Εκατοντάδες αγόρια και κορίτσια ηλικιών Κ8, Κ10 και Κ12 κατέκλυσαν τα γήπεδα σε Καρπενήσι, Κομοτηνή, Άμφισσα, Ρέθυμνο και Χαλκίδα, συμμετέχοντας στα αναπτυξιακά φεστιβάλ ποδοσφαίρου που είχαν ως επίκεντρο το Fair Play, την ψυχαγωγία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κοινωνικοποίηση των μικρών φίλων του ποδοσφαίρου.



Οι μικρές ποδοσφαιρίστρεις και οι μικροί ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το παιχνίδι υπό την καθοδήγηση ειδικευμένων προπονητών και εκπαιδευτών της ΕΠΟ, οι οποίοι μετέφεραν την προπονητική μεθοδολογία και τη φιλοσοφία του προγράμματος «Αναγέννηση», που αποτελεί τη στρατηγική της Ομοσπονδίας για τη συστηματική ανάπτυξη του αθλήματος από τις μικρές ηλικίες. Τα τουρνουά και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή και την ενθάρρυνση των γονέων, ενισχύοντας τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο του ποδοσφαίρου και προάγοντας τις αξίες του σεβασμού, της συνεργασίας και τη χαρά του παιχνιδιού.



Στην Άμφισσα οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στις 27/09 στο γήπεδο της ΕΠΣ Φωκίδας με τη συμμετοχή 150 παιδιών της ηλικιακής κατηγορίας Κ10 και την παρουσία του προέδρου της Ένωσης, Στάθη Καραγκούνη. Την ίδια μέρα, στο γήπεδο Αρμένων του Ρεθύμνου προσήλθαν 150 παιδιά επίσης έως 10 ετών με παρόντα και εκεί τον πρόεδρο της ΕΠΣ, Γιώργο Ξυράκη, ενώ η δράση της Ευρυτανίας (27/09) είχε παιδιά Κ8 και Κ10 και πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου με την παρουσία του προέδρου της Ένωσης, Γιώργου Παπατζίμα. Στο γήπεδο της ΕΠΣ Θράκης στην Κομοτηνή στις 28/09, μαζί με τους εκπαιδευτές και τα 300 παιδιά Κ10 και Κ12 ήταν και ο πρόεδρος της Ένωσης, Μάνος Γαβριηλίδης και, τέλος, στο γήπεδο της ΕΠΣ Ευβοίας στις 29 Σεπτεμβρίου προσήλθαν περισσότερα από 200 παιδιά Κ10 και Κ12 και βέβαια ήταν εκεί ο πρόεδρος, Γιάννης Ρέτσας. Σε όλες τις παραπάνω δράσεις, εκτός των προέδρων των Ενώσεων, το παρών έδωσαν και μέλη των διοικήσεων των τοπικών ΕΠΣ.



Μετά το πέρας της εκδήλωσης τα παιδιά έλαβαν από τους εκπροσώπους της ΕΠΟ αναμνηστικά μπλουζάκια και πιστοποιήσεις συμμετοχής.



Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει με συνέπεια τις αναπτυξιακές δράσεις σε όλη τη χώρα, ενσωματώνοντας τους κανόνες του προγράμματος "Αναγέννηση", με στόχο να υποστηριχθεί κατάλληλα η "νέα γενιά". Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΠΟ πορεύεται με βάση τις νέες κατευθυντήριες γραμμές και τα μηνύματα που εκπόνησε και απέστειλε στις ομοσπονδίες-μέλη της η UEFA, κυριότερα από τα οποία είναι ότι "το ποδόσφαιρο είναι για όλους", ότι "οι δράσεις για τις μικρές ηλικίες φέρνουν το ποδόσφαιρο παντού" και "αναπτύσσουν τις τεχνικές ικανότητες, την αυτοπεποίθηση και την αγάπη των παιδιών για το άθλημα". Μάλιστα η UEFA, γιορτάζοντας το φετινό φθινόπωρο 10 χρόνια από την πρώτη Grassroots Week που οργανώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον φορέα EA Sports FC Futures, που ανέλαβε αποκλειστικά την ενίσχυση των δράσεων υποδομής.



Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες από τις δράσεις της Εβδομάδας Αναπτυξιακού Ποδοσφαίρου (UEFA Grassroots Week 2025):