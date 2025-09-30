Λούκας Ποντόλσκι, από παγκόσμιος πρωταθλητής... φανατικός οπαδός (pic)

Από παγκόσμιος πρωταθλητής... φανατικός οπαδός! Ο 40χρονος Λούκας Ποντόλσκι, πρώην επιθετικός της Μπάγερν, της Άρσεναλ, αλλά και της εθνικής Γερμανίας, με την οποία πανηγύρισε τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014, «εντοπίστηκε» στις κερκίδες με οργανωμένους οπαδούς της Γκόρνικ Ζάμπρζε, της ομάδας -πρώτης κατηγορίας- στην οποία αγωνίζεται από το 2021.

Ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ μοιράστηκε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου είναι χωρίς φανέλα, μαζί με τους οργανωμένους οπαδούς της «Torcida Górnik», κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας με την Κρακοβία στην Κρακοβία, σε θερμοκρασίες 9 βαθμών Κελσίου.

«Με τους οπαδούς μας. Απίστευτο πάθος. Αυτό είναι ποδόσφαιρο!» έγραψε στο Instagram.

Ο Ποντόλσκι αγωνίστηκε στην εθνική ομάδας της Γερμανίας μεταξύ 2004 και 2017, πραγματοποίησε 130 εμφανίσεις και σημείωσε 49 τέρματα για τη χώρα του, ενώ παράλληλα κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βραζιλία. Στο ποδόσφαιρο, είχε αξιομνημόνευτες περιόδους με την Μπάγερν Μονάχου, την Άρσεναλ, την Ίντερ και τη Γαλατασαράι.

Μετά από μια σειρά τραυματισμών, ο επιθετικός ανακοίνωσε ότι θα «κρεμάσει τα παπούτσια του» τον Οκτώβριο του 2024, αλλά παραμένει ενεργός με την Γκόρνικ Ζάμπρζε, τόσο στο γήπεδο όσο -όπως φαίνεται- και στις κερκίδες.