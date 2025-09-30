Καυταντζόγλειο όπως... Τούμπα: H αποκάλυψη του Κ.Βασιλόπουλου στο «11 Αυτοί 11 Εμείς» (vid)

Η αποκάλυψη του Κώστα Βασιλόπουλου στην εκπομπή «11 Αυτοί 11 Εμείς» αναφορικά με τη μετακόμιση του ΠΑΟΚ στο Καυταντζόγλειο και τις εργασίες που επίκεινται στο Εθνικό στάδιο.

Ο Κώστας Βασιλόπουλος προχώρησε σε μία πολύ σημαντική αποκάλυψη στην εκπομπή του OPEN «11 Αυτοί 11 Εμείς», καθώς όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, το Καυταντζόγλειο Στάδιο στο οποίο αναμένεται να μετακομίσει ο ΠΑΟΚ ενόψει της Νέας Τούμπας, αναμένεται να αναβαθμιστεί σε πολλούς τομείς, με κυριότερο, το να μπορεί να φιλοξενήσει πολύ περισσότερους θεατές απ' ότι τώρα.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε πως στόχος είναι το Εθνικό στάδιο να αυξηθεί από τις περίπου 12.000 στις 28.000 διαθέσιμες θέσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάται συνεχώς από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Υπουργό Αθλητισμό, Γιάννη Βρούτση, ούτως ώστε το Καυτανζόγλειο να πάρει την πλήρη αδειοδότηση και να μπορεί να υποδεχθεί επίσης και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Δικεφάλου.

Δείτε αναλυτικά: