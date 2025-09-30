Mάνατζερ του Λιούμπιτσιτς: «Αβάσιμες οι αναφορές για την ΦΚ Σαράγεβο»

Το σχόλιο του εκπροσώπου του 26χρονου μέσου της ΑΕΚ, σχετικά με τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την ομάδα της Βοσνίας.

Μπορεί τα media στη Βοσνία να βάζουν (εν όψει Ιανουαρίου) τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς στην ατζέντα της ΦΚ Σαράγεβο, ωστόσο ο ατζέντης του Κροάτη μέσου της ΑΕΚ δηλώνει πλήρη άγνοια.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λορέντσο Λεπόρε, είχε επικοινωνία με τον Ντάνιελ Πέτροβιτς, ατζέντη του 26χρονου ποδοσφαιριστή, σχετικά με τις φήμες που συνδέουν τον πελάτη του με την ΦΚ Σαράγεβο.

«Οι αναφορές που υποδηλώνουν ότι ο Ρόμπερτ θα μπορούσε να ενταχθεί στην ΦΚ Σαράγεβο είναι εντελώς αβάσιμες. Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό» τόνισε ο εκπρόσωπος του Λιούμπιτσιτς.