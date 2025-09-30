Άρσεναλ: Κάτοικος Λονδίνου μέχρι το 2030 ο Σαλιμπά! (pic)

Νέο πενταετές συμβόλαιο υπέγραψε σήμερα με την Αρσεναλ ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, βάζοντας τέλος στη φημολογία για μετακίνηση του το επόμενο καλοκαίρι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 24χρονος Γάλλος διεθνής στόπερ εντυπωσιάζει στην Αγγλία και είχε συμβόλαιο με τους «κανονιέρηδες» έως το καλοκαίρι του 2027, υπογράφοντας νέο πενταετές συμβόλαιο, έως τον Ιούνιο του 2030, αυξάνοντας τις αποδοχές του από τα τέσσερα στα επτά εκατ. ευρώ.

«Ενας από εμάς. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Γουίλιαμ Σαλιμπά υπέγραψε νέο συμβόλαιο», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ομάδα του Λονδίνου.

Ο κόουτς της Αρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για την παραμονή του διεθνή στόπερ: «Ο Γουίλιαμς είναι ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ομάδας, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα του. Από από την πρώτη ημέρα που ήρθε δείχνει πόσο αγαπά το σύλλογο και έχει χτίσει μια δυνατή σύνδεση με τους φιλάθλους, αλλά και όλους τους εργαζόμενους.»

Από την πλευρά του ο Σαλιμπά τόνισε: «Νιώθω ότι είμαι στο σπίτι μου. Εχουμε καλή ομάδα, ο κόουτς είναι καταπληκτικός, άρα δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή για εμένα. Απολαμβάνω την κάθε ημέρα στην Αρσεναλ».