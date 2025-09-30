Καλαμάτα: Πρόσκληση στον επιχειρηματικό κόσμο της Μεσσηνίας

Η Καλαμάτα διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, για την ανάπτυξη και την προβολή της περιοχής.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τοπική επιχειρηματική κοινότητα στην ανάπτυξη και την προβολή του τόπου μας, σας προσκαλεί σε ανοιχτή εκδήλωση με θέμα:

“Εξωστρέφεια και Ανάπτυξη: Αθλητισμός και Επιχειρηματικότητα ΜΑΖΙ”.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (Πλατεία 23ης Μαρτίου, Καλαμάτα).

Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν οι πρωτοβουλίες της ΠΑΕ Καλαμάτα για την εξωστρέφεια του συλλόγου και της πόλης, να διερευνηθούν ευκαιρίες συνεργασίας με τον επιχειρηματικό κόσμο του Νομού μας και να συζητηθούν κοινές δράσεις που θα προβάλλουν τη Μεσσηνία σε όλη την Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αθλητισμού και τοπικής οικονομίας.