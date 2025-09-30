UEFA: Στο «Καμπ Νου» το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Στην ιστορική έδρα των Καταλανών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση των "μπλαουγκράνα" με τον Ολυμπιακό, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA.

Οι Ερυθρόλευκοι δοκιμάζονται στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και μέχρι πρότινος υπήρχε ερωτηματικό για το γήπεδο διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Αν δηλαδή αυτή θα διεξαχθεί στο "Μονζουίκ" ή στο "Καμπ Νου", λόγω των έργων που διεξάγονται στην ιστορική έδρα των Καταλανών.

Στην ιστοσελίδα της UEFA ωστόσο για το παιχνίδι Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός αναφέρεται ως έδρα το "Καμπ Νου", το οποίο βέβαια δεν θα είναι όλο διαθέσιμο, μιας κι αναμένονται περίπου 45.000 κόσμου, με τους Πειραιώτες να παίρνουν περίπου 2.000 εισιτήρια.

