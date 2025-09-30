Μόλις 80 χιλιάδες ευρώ οι ετήσιες αποδοχές του Νγκουμόα στη Λίβερπουλ

Ο Ρίο Νγκουμόα είναι το νέο μεγάλο ταλέντο της Λίβερπουλ και πρόσφατα υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του, έχοντας πλέον ετήσιες αποδοχές μόλις στις 80 χιλιάδες ευρώ, όπως σχετικά αποκάλυψε η εφημερίδα «Sun», η οποία μάλιστα συμπληρώνει πως τετραπλασίασε τις έως τώρα αποδοχές του.

Βέβαια είχε πάρει ένα εκατ. ευρώ ο 17χρονος Αγγλος επιθετικός, ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Τσέλσι, για να μεταπηδήσει πέρυσι στους «κόκκινους».

Στις 25 Αυγούστου, ο Άρνε Σλοτ του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Premier League, καθώς τον χρησιμοποίησε ως αλλαγή στις καθυστερήσεις του εκτός έδρας αγώνα με τη Νιούκαστλ.

Με το σκορ ισόπαλο 2-2, ο Νγκουμόα σκόραρε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του και έγραψε το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου, ως ο νεότερος σκόρερ του. Λίγο καιρό αργότερα, ο 17χρονος επιθετικός έκανε ντεμπούτο και στο Champions League, αγωνιζόμενος ως αλλαγή στο ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο 17χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός που εντάχθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου τον Σεπτέμβριο του 2024 προερχόμενος από την Τσέλσι, έχει προλάβει να αγωνιστεί σε πέντε ματς της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ φέτος.

Αν και η διάρκεια του συμβολαίου δεν ανακοινώθηκε, οι κανονισμοί της αγγλικής ομοσπονδίας δεν επιτρέπουν σε ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών να υπογράφουν για περισσότερα από τρία χρόνια.