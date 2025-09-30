Νίκος Τσακίρης: Ανερχόμενο αστέρι του MLS και βασικός στην Εθνική Κ20 των ΗΠΑ! (vid)

Το SDNA γράφει για τον 20χρονο χαφ των Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς, Νίκο Τσακίρη, ο οποίος σκόραρε στο Παγκόσμιο Κύπελλο K20 με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Το ελληνικό υπόβαθρο και η καθιέρωση στο MLS.

Γεννημένος το 2005 στη Σαρατόγκα της Καλιφόρνιας από Έλληνα πατέρα και Πορτογαλίδα μητέρα, ο Νίκος Τσακίρης ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς.



Το 2021, σε ηλικία μόλις 16 ετών, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την πρώτη ομάδα. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 12 Μαρτίου 2022 σε ματς του MLS απέναντι στη Φιλαδέλφεια Γιούνιον. Μάλιστα έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε ποτέ για την Σαν Χοσέ.

Η πορεία του συνεχίστηκε με το ματς απέναντι στη Μπέι Σίτι FC στον τρίτο γύρο του U.S. Open Cup 2022, όπου σημείωσε και το πρώτο του γκολ ως επαγγελματίας στο 83ο λεπτό. Μέχρι σήμερα μετράει 61 συμμετοχές στο MLS.

Ο Νίκος προέρχεται από ποδοσφαιρική οικογένεια, καθώς ο πατέρας του, Σον Τσακίρης, είναι πρώην ποδοσφαιριστής και εν ενεργεία ασίσταντ στην Εθνικής Κ-20 των ΗΠΑ. Παράλληλα διευθύνει την ακαδημία Los Gatos United. Ο Τσακίρης, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερός χαφ θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα ταλέντα του MLS.



Αξίζει να σημειωθεί πως στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ-20 το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, η ομάδα της Αμερικής συνέτριψε στην πρεμιέρα με 9-1 τη Νέας Καληδονίας, με τον Νίκο Τσακίρη να πετυχαίνει ένα γκολ. Μάλιστα ο ελληνικής καταγωγής ποδοσφαιριστής έγινε ο πρώτος που σκοράρει σε δύο διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα K-20!