Επίσημο: Στην Τρίπολη με νέα ώρα το ΟΦΗ-Άρης

Ανακοινώθηκε η αλλαγή έδρας για την αναμέτρηση του ΟΦΗ απέναντι στον Άρη.

Δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν οι Κρητικοί ξενιτεύονται, πάλι με ομάδα της Θεσσαλονίκης. Κόντρα στον ΠΑΟΚ αγωνίστηκαν στη Λεωφόρο και με τον Άρη θα παίξουν στο "Θ.Κολοκοτρώνης" της Τρίπολης, μετά την τραγική κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο αγωνιστικός χώρος του Παγκρητίου Σταδίου την περασμένη αγωνιστική, ώστε να γίνουν βελτιωτικά έργα στο χορτάρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι, ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΑΡΗΣ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 04.10.25 και ώρα 18:00 στο γήπεδο ¨Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ¨ (αντί για τις 18:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο).