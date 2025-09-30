Λεβαδειακός – Κηφισιά: Οι επιθέσεις που… τρομάζουν τη Super League

Οι δύο ομάδες έχουν βάλει την υπογραφή τους στις πιο παραγωγικές επιθέσεις στη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Ο Λεβαδειακός και η Κηφισιά προσφέρουν ξεχωριστές…πινελιές στο «κάδρο» της φετινής Super League.

Οι δύο ομάδες διακρίνονται για την αγωνιστική εικόνα που βγάζουν στο χορτάρι και το θελκτικό ποδόσφαιρο που - κατά κοινή ομολογία - κερδίζει φίλους και αντιπάλους.

Οι Βοιωτοί στη δεύτερη σεζόν με τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο τους, παρουσιάζονται πιο ώριμοι και πιο δυνατοί από κάθε άλλη παρουσία τους στη «μεγάλη» - κατηγορία τα τελευταία χρόνια.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο στην επιστροφή της στο πρώτο τη τάξει πρωτάθλημα της χώρας, δείχνει τα…δόντια της ακόμα και στο «Big - 4» και να πετυχαίνει σπουδαία νίκη (3-2) κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα, οι αριθμοί έρχονται να πουν την αλήθεια σχετικά με τα «κυβικά» των δύο συλλόγων στη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος.

Στην επιμέρους κατηγορία με τις πιο παραγωγικές επιθέσεις, ο Λεβαδειακός και η Κηφισιά βρίσκονται στην 2η και 3η θέση με 10 και 9 γκολ αντίστοιχα (αφήνοντας πίσω τους ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό) κι ενώ ο Ολυμπιακός έχει την πρωτιά με 13 τέρματα.

Το κοντέρ του Λεβαδειακού

Οι Βοιωτοί έχουν 54 τελικές προσπάθειες και συνδέονται με τα δίχτυα με συχνότητα 1/5,4.

Επτά παίκτες έχουν σκοράρει και συγκεκριμένα οι Όζμπολτ (3 γκολ- φωτ.), Λαγιούς (2 γκολ), Μανθάτης (1 γκολ), Πεντρόζο (1 γκολ), Παλάσιος (1 γκολ), Βέρμπις (1 γκολ), Γκούμας (1 γκολ).

To κοντέρ της Κηφισιάς

Η Κηφισιά μετράει 60 τελικές προσπάθειες και βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα με συχνότητα 1/6,7.

Τέσσερις παίκτες της αθηναϊκής ομάδας έχουν ανοίξει λογαριασμό με τα δίχτυα: Τεττέη (3 γκολ - φωτ.), Πόμπο (2 γκολ), Παντελίδης (2 γκολ), Σόουζα (1 γκολ).

Αναλυτικά οι επιδόσεις με τα γκολ των 14 ομάδων της Super League, έπειτα από αγωνιστικό δρόμο πέντε αγωνιστικών.

Ολυμπιακός - 13 γκολ

Λεβαδειακός - 10 γκολ

Κηφισιά - 9 γκολ

ΠΑΟΚ - 7 γκολ

Άρης - 6 γκολ

Παναθηναϊκός - 6 γκολ

Αστέρας Τρίπολης - 6 γκολ

ΑΕΚ - 6 γκολ

Ατρόμητος - 5 γκολ

ΑΕΛ - 5 γκολ

Βόλος - 4 γκολ

Παναιτωλικός - 4 γκολ

ΟΦΗ - 3 γκολ

Πανσερραϊκός - 2 γκολ