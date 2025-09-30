Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη (1/10), ανακούφιση για τους εκδρομείς του ΠΑΟΚ στο Βίγκο

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορέσουν να ταξιδέψουν κανονικά στο Βίγκο για την αναμέτρηση απέναντι στη Θέλτα στο Europa League, παρά την αναστάτωση που υπήρξε.

Ανακούφιση για τους φίλους του ΠΑΟΚ που έκλεισαν αεροπορικά εισιτήρια για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του Δικεφάλου απέναντι στη Θέλτα στο Βίγκο (2/10), καθώς θα διεξαχθούν κανονικά αύριο Τετάρτη (1/10) οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια, μιας και η απεργία που είχαν εξαγγείλει τόσο οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όσο και οι ηλεκτρονικοί της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) κρίθηκε παράνομη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΥΠΑ, η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Κάπως έτσι λοιπόν, οι εκδρομείς του ΠΑΟΚ για το Βίγκο θα ταξιδέψουν κανονικά και χωρίς απρόοπτα στην Ισπανία, ώστε να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.