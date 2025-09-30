Παναθηναϊκός: Αυστριακή σφυρίχτρα στο ΟΑΚΑ

Ο Σεμπάστιαν Γκισχάμερ, από την πρώτη κατηγορία της UEFA, ορίστηκε στην αναμέτρηση των Πρασίνων με την Γκοου Αχέντ Ιγκλς.

Αυστριακή σφυρίχτρα την Πέμπτη (2/10) στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Εκλεκτός της UEFA ο Σεμπάστιαν Γκισχάμερ, ηλικίας 37 ετών, ο οποίος ανήκει στην πρώτη κατηγορία.

Τέταρτο παιχνίδι ελληνικής ομάδας που σφυρίζει, είχαν προηγηθεί το περσινό Στεάουα-Ολυμπιακός 0-0, το Αμπερντίν-ΠΑΟΚ 2-3 προ διετίας αλλά και το Άρης-Ντιναμό Κιέβου το '23 με τον αποκλεισμό των Κιτρίνων στα πέναλτι.

Βοηθοί του οι συμπατριώτες του Ρόλαντ Ρίντελ, Σαντίνο Σράινερ, 4ος ο Βάλτερ Άλτμαν και στο VAR οι Μάνουελ Σουετανγκρούμπερ, Αλεξάντερ Χάρκαμ.