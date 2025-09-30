Ο... γνώριμος Ίγκορ Πάγιατς σφυρίζει στο Θέλτα - ΠΑΟΚ

«Σφυρίχτρα» από την πρώτη κατηγορία της UEFA στο ματς του ΠΑΟΚ απέναντι στη Θέλτα στο Βίγκο.

Γνωστός έγινε ο διαιτητής που θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στη Θέλτα στο Βίγκο, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκλεκτός της UEFA είναι ο Ίγκορ Πάγιατς, με βοηθούς τους Μπόγιαν Ζομπένιτσα και Ιβάν Μίχαλι, τέταρτο τον Ζντένκο Λόβριτς και VAR τους επίσης συμπατριώτες του Μάριο Ζέμπετς και Ιβάν Μάτιτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πάγιατς είναι γνώριμος για τον ΠΑΟΚ, καθώς είχε σφυρίξει την περασμένη σεζόν τον προημιτελικό κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ στην Τούμπα.

Αναλυτικά οι ορισμοί: