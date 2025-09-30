Φωτοβολίδες και βεγγαλικά από οπαδούς τη Γαλατασαράι έξω από το ξενοδοχείο της Λίβερπουλ (vid)

Οι οπαδοί της Γαλατασαράι επιχείρησαν να κρατήσουν ξύπνιους τους παίκτες της Λίβερπουλ ενόψει του αποψινού αγώνα.

Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται η Λίβερπουλ, η οποία αντιμετωπίζει απόψε (22:00) τη Γαλατασαράι, σε παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας θέλησαν να… ταράξουν τον ύπνο των παικτών του Άρνε Σλοτ και έξω από το ξενοδοχείο που έχουν καταλύσει, έστησαν πάρτι κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συγκεκριμένα, άναψαν καπνογόνα και πυροτεχνήματα, δημιουργώντας εκκωφαντική ατμόσφαιρα με σκοπό να μην αφήσουν τους «κόκκινους» να ξεκουραστούν.