Απίστευτο: Aρνήθηκε να γίνει αλλαγή και η ομάδα του τον έδιωξε!

Απίστευτο και όμως... αληθινό αυτό που έγινε στο Ουζμπεκιστάν.

Συχνά ακούμε για λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή εξαιτίας χαμηλής απόδοσης, κακής χημείας με την ομάδα ή άλλων παραγόντων. Αυτό που έγινε όμως πρόσφατα στο Ουζμπεκιστάν μοιάζει να μην έχει προηγούμενο.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, στον αγώνα Κιζίλκουμ – Κόκαντ 1912, σημειώθηκε το τελευταίο παιχνίδι του Ντιλσόντ Κομίλοφ με τη φανέλα της Κιζίλκουμ. Ο 26χρονος αμυντικός αποχώρησε από την ομάδα, όχι για αγωνιστικούς λόγους, αλλά λόγω της στάσης του απέναντι στον προπονητή του.

Συγκεκριμένα, στο 57ο λεπτό ο Ακμάλ Ρουστάμοφ αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με τον Μπομπομούροντ Μποζόροφ. Ο Κομίλοφ αρνήθηκε να βγει, αγνοώντας την εντολή και συνεχίζοντας να παίζει κανονικά. Λίγα λεπτά αργότερα έγινε νέα απόπειρα για την αλλαγή, αλλά και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, ο αμυντικός ολοκλήρωσε το ματς παίζοντας όλο το 90λεπτο.

Το περιστατικό πήρε μεγάλη δημοσιότητα και η διοίκηση της Κιζίλκουμ ανακοίνωσε αμέσως τη λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση νέας ομάδας.