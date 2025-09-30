«Καμπάνα» από την FIFA στο Ελ Σαλβαδόρ

Το Ελ Σαλβαδόρ τιμωρήθηκε από τη FIFA για ρατσιστικές προσβολές εναντίον παικτών του Σουρινάμ κατά την διάρκεια ενός αγώνα προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας.

Ο επόμενος αγώνας της ομάδας, που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Οκτωβρίου εναντίον του Παναμά, θα διεξαχθεί σε χωρητικότητα μόνο 15% του σταδίου Cuscatlán, το οποίο μπορεί να χωρέσει σχεδόν 45.000 άτομα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, επεβλήθη στην ομοσπονδία, πρόστιμο 62.715 δολαρίων, ενώ θα πρέπει να εφαρμόσει «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κατά των διακρίσεων» που πρέπει να εγκριθεί από την FIFA.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, κατά την διάρκεια της δεύτερης αγωνιστικής του προκριματικού γύρου της CONCACAF (Βόρεια, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική), οπαδοί του Ελ Σαλβαδόρ αποκάλεσαν τους αντίπαλους παίκτες «νέγρους» και «μαϊμούδες» ενώ γιόρταζαν τη νίκη τους με 2-1.

Το Σουρινάμ προηγείται στον Α' Όμιλο της CONCACAF με τέσσερις βαθμούς, έναν μπροστά από το Ελ Σαλβαδόρ, ενώ στα τελικά του Μουντιάλ 2026 θα προκριθεί απ΄ευθείας η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση της κατάταξης.