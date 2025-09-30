Η υπεραξία της ηθικής

Ο Κυριάκος Θωμαΐδης γράφει για την πρόταση-βόμβα Ελληνίδας δικηγόρου και ειδικής εισηγήτριας πολιτιστικών δικαιωμάτων του ΟΗΕ, να μην κατέβει η Άστον Βίλα να αγωνιστεί κόντρα στη Μακάμπι

Αίσθηση έχει προκαλέσει στη διεθνή αθλητική κοινότητα η πρόταση μιας Ελληνίδας δικηγόρου που ζει μόνιμα στο Λονδίνο. Είναι η ειδική εισηγήτρια στον τομέα των πολιτιστικών δικαιωμάτων του ΟΗΕ και λέγεται Αλεξάνδρα Ξανθάκη.

Η κ. Ξανθάκη, η οποία διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου, πρότεινε η Αστον Βίλα να μην κατέβει να αγωνιστεί εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τον Νοέμβριο! Θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο η αγγλική ομάδα θα αποκτήσει ένα ηθικό πλεονέκτημα έναντι της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Η Ελληνίδα δικηγόρος είναι από τους ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί από τους διεθνείς αθλητικούς αγώνες.

Παρά την πρότασή της, η κ. Ξανθάκη εισηγήθηκε στον ΟΗΕ να μην υποστούν κυρώσεις μεμονωμένοι Ισραηλινοί αθλητές, αλλά μόνον ομάδες. Το ίδιο είχε ισχυριστεί και για τους Ρώσους αθλητές, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Παρίσι, το 2024.

Μάλιστα η ανεξάρτητη εμπειρογνώμων αναρωτιέται αν ασχολήθηκε κανείς με τους Αμερικανούς αθλητές πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το 2004. Τότε που οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ. Παράλληλα διευκρινίζει ότι στους ατομικούς αθλητικούς αγώνες μπορούν να συμμετέχουν ακόμη και άνθρωποι που πολέμησαν ως στρατιώτες, όχι όμως αυτοί που κατηγορήθηκαν για εγκλήματα πολέμου.

Η πρόταση Ξανθάκη στηρίζεται στην έννοια του ηθικού πλεονεκτήματος. Θεωρεί ότι αυτήν την ώρα γίνεται μια γενοκτονία στη Γάζα, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί και από τη διεθνή αθλητική κοινότητα. Στο χώρο του αθλητισμού υπάρχουν αντίθετες φωνές που πιστεύουν πως δεν πρέπει να υπάρχει εμπλοκή με πολιτικές καταστάσεις. Ο αθλητισμός είναι ανεξάρτητος και υπερβαίνει οτιδήποτε κι αν συμβεί.

Είναι έτσι;

Αν ενταχθούμε στη θεωρία ότι ο αθλητισμός δεν ενδιαφέρεται για εγκλήματα πολέμου ή για γενοκτονίες, τότε τον αποκόπτουμε πλήρως από την κοινωνική πραγματικότητα. Ασφαλώς και επηρεάζεται. Αφήστε που οφείλει να είναι πολύ πιο ευαίσθητος από άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής και οικονομικής ζωής (βλέπε εκεχειρία στην αρχαία Ελλάδα).

Θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι δεν είναι δυνατόν μία ομάδα να μην κατέβει να παίξει, μόνο και μόνο για να στείλει μήνυμα απέναντι στη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα. Η πρόταση Ξανθάκη για την Αστον Βίλα μοιάζει ουτοπική.

Όμως αν σκεφτούμε ποια θα είναι η υπεραξία μιας τέτοιας ενέργειας, τότε μπορούμε να γίνουμε πιο ανοιχτοί στο ενδεχόμενο αυτής της αντίδρασης. Εκείνο που λείπει τη σύγχρονη εποχή είναι η ανάδειξη της ηθικής. Ακόμη και με χυδαίους οικονομικούς όρους να το αντιμετωπίσουμε, σκεφτείτε τον ηθικό διεμβολισμό της Αστον Βίλα σε βάθος χρόνου. Θα γίνει αντικείμενο συζήτησης σε όλον τον κόσμο.

Η Αλεξάνδρα Ξανθάκη μοιάζει ισχνή μειοψηφία και πράγματι είναι. Όμως τον κόσμο, τον αλλάζουν οι λίγοι. Όχι οι πολλοί.