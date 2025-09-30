Επανεκκίνηση στο Champions League με ματσάρες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλαμβάνει εννέα παιχνίδια - Τεράστιο ματς για την Πάφο στην Κύπρο.

Η 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League κάνει σέντρα απόψε, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, που λογίζεται ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο, ταξιδεύει μέχρι το Καζακστάν για να αντιμετωπίσει την «πρωτάρα» Καϊράτ Αλμάτι, σε μια ιδιόμορφη εκτός έδρας δοκιμασία.

Την ίδια ώρα, στη βόρεια Νορβηγία, η Τότεναμ καλείται να περάσει από την έδρα της Μπόντο/Γκλιμτ. Οι «Σπερς», με τον Τόμας Φρανκ στον πάγκο, βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, παραμένοντας αήττητοι στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους. Μετά τη νίκη επί της Βιγιαρεάλ, θέλουν να συνεχίσουν με δεύτερη σερί επιτυχία.

Παράλληλα, η Λίβερπουλ δοκιμάζεται στην «καυτή» έδρα της Γαλατάσαραϊ στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης μπροστά στο κοινό της, την ίδια στιγμή που η Πάφος υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στην Κύπρο!

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του Champions League:

Τρίτη 30/09