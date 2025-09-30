Αναστασίου: «Εφόσον χάλασε το VAR, ο διαιτητής έπρεπε να ενημερώσει τις ομάδες»

Για τη μάχη του τίτλου στη Super Leauge, και για τη φάση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στην αναμέτρηση Ολυμπιακός-Λεβαδειακός (3-2) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μίλησε στη «Δίκη στον ΣΚΑΪ», ο Γιάννης Αναστασίου.

Τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα των δηλώσεων του Αναστασίου:

Για τη 17άλεπτη διακοπή στο Φάληρο λόγω δυσλειτουργίας του VAR στη φάση του γκολ της ισοφάρισης του Λεβαδειακού: «15 λεπτά είναι μεγάλο το διάστημα της διακοπής, οι παίκτες «παγώνουν», χάνουν τη συγκέντρωσή τους και το...μυαλό τους. Για μένα εφόσον χάλασε το VAR, ο διαιτητής πρέπει να ενημερώσει τις ομάδες τι θα ακολουθήσει στην αναμέτρηση και τι αναφέρει ο κανονισμός σε τέτοιες περιπτώσεις που χαλάσει το VAR. Και σε εμένα μου έχει συμβεί να συνεχιστεί ματς χωρίς VAR και στην πορεία του παιχνιδιού να διορθωθεί. Το γκολ του Λεβαδειακού έπρεπε να μετρήσει από την αρχή και να συνεχιστεί ο αγώνας χωρίς να υπάρχει τόσο χρόνος διακοπής στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Είδαμε ένα εκπληκτικό παιχνίδι και δυστυχώς στεκόμαστε σε μία φάση που ξεσήκωσε αντιδράσεις».

Για τη μάχη του τίτλου στη ﻿Super League: «Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει αρκετούς βαθμούς και η νίκη στο Αγρίνιο ήταν βάλσαμο για να μείνει κοντά με την κορυφή, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες με προσωπικότητα σε κάθε θέση, αλλά τελευταία δεν έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Η ΑΕΚ δεν εντυπωσιάζει με το παιχνίδι, της αλλά παίρνει τους βαθμούς και έχει μία αρκετά σταθερή πορεία φέτος. Η Ένωση έχει αλλάξει τη φιλοσοφία της και θέλω να τη δω όταν θα έχει συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη το πώς θα ανταποκριθεί. Η ΑΕΚ παίζει τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο σε σχέση με αυτό που βλέπαμε με τον Ματίας Αλμέιδα και αν δεν κάνω λάθος φέτος δεν έχει ακόμα ήττα και αυτό οφείλεται στον προπονητή της.

Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο γιατί έχει τον ίδιο προπονητή, διατήρησε τον κορμό, πήρε ποιοτικούς παίκτες το καλοκαίρι και αυτή την στιγμή παρότι αγωνιστικά δεν είναι στο επίπεδο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ παίρνει τις νίκες, την ίδια ώρα που οι υπόλοιποι χάνουν βαθμούς. Ο Ολυμπιακός μπορεί φέτος να κερδίζει τα ματς στο τέλος, όμως αυτό δείχνει και τον χαρακτήρα της ομάδας. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει το πιο πλήρες ρόστερ και έχει την ποιότητα να κερδίζει τα παιχνίδια.

Ο Παναθηναϊκός ήταν δυσλειτουργικός στην επίθεση, όμως με την αλλαγή προπονητή η ομάδα πήρε μπρος και οι παίκτες χαίρουν εκτίμησης από τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος δίνει ευκαιρίες σε όλους. Ο Παναθηναϊκός πήρε ψυχολογία μετά τα τελευταία θετικά αποτελέσματα, αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμη. Όταν ένας σύλλογος θέλει να πάει ψηλά, πρέπει το οργανόγραμμα να τηρείται και να υπάρχει μία σωστή λογική και κατεύθυνση».

Για τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα του ΠΑΟΚ: «Ο Λουτσέσκου επιλέγει τους πιο έμπειρους παίκτες γιατί πιστεύει ότι μπορεί να του...καθαρίζουν τα παιχνίδια. Αυτό φάνηκε κάποια στιγμή στο ματς στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-3 και προσπαθούσε να «σβήσει» τον ρυθμό, αλλά υπέπεσε σε βεβιασμένα λάθη και το πλήρωσε ακριβά χάνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς. ﻿Όταν βάζεις τρία γκολ εκτός έδρας και δεν κερδίζεις, τότε υπάρχει θέμα. Όταν φτάνει να μην κερδίζει στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια κι ενώ ακολουθούν δύο κρίσιμα ματς με Θέλτα στην Ευρώπη και Ολυμπιακό στο Πρωτάθλημα πριν τη διακοπή, σε περίπτωση νέας απώλειας, θα φέρει μεγαλύτερη εσωστρέφεια στην ομάδα».

