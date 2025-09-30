Ολυμπιακός: «Πετάει» για Λονδίνο - Οι εκλεκτοί του Μεντιλίμπαρ

Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή των Ερυθρολεύκων για την αυριανή (1/10, 22:00) αναμέτρηση με την Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς.

Έτοιμοι να αναχωρήσουν για το Λονδίνο οι Πειραιώτες ενόψει του πολύ δύσκολου αγώνα που τους περιμένει κόντρα στην Άρσεναλ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδας βρίσκεται ήδη στο "Ελ.Βενιζέλος" για να πετάξει με προορισμό την αγγλική πρωτεύουσα. Σε αυτή δεν θα βρίσκονται -όπως ενημέρωσε ο ίδιος από χθες- ο Ροντινέι που δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του παρότι αγωνίστηκε το Σάββατο με τον Λεβαδειακό. Νοκ άουτ σταθερά παραμένει ο Γιάρεμτσουκ, αλλά επιστρέφει ο Σιπιόνι, όπως και ο Τζολάκης που ήταν τιμωρημένος στην πρεμιέρα.

Αναλυτικά στην αποστολή βρίσκονται οι: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Τζολάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Κουράκλης, Μαρτίνς.

Για τις 20:00 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου στο "Έμιρεϊετς", όπου θα μιλήσουν οι Μεντιλίμπαρ και Ποντένσε, ενώ στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση της ομάδας.