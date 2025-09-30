ΑΕΚ: Προετοιμάζεται για την Τσέλιε – Αναχωρεί το απόγευμα για Σλοβενία

Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει σήμερα για τη Σλοβενία, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης με την Τσέλιε.

Στην Τσέλιε και την πρεμιέρα της στη League Phase του Conference League έχει στρέψει την προσοχή της η ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» θα προπονηθούν το μεσημέρι στα Σπάτα και το απόγευμα θα αναχωρήσουν για τη Σλοβενία. Η αυριανή πανεργατική απεργία άλλαξε το πρόγραμμα της Ένωσης για το ματς με την Τσέλιε την Πέμπτη (2/10, 22:00), γι’ αυτό και θα «πετάξει» σήμερα για τη Λιουμπλιάνα κι από εκεί θα μεταβεί οδικώς στο Τσέλιε, που απέχει περίπου μιάμιση ώρα.

Εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς έχουν τεθεί οι Ζίνι, Περέιρα, ενώ δεν υπολογίζονται οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Λιούμπισιτς, Οντουμπάτζο και Γιόνσον που βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δεν αποκλείεται στην αποστολή να επιστρέψει μετά από καιρό ο Γκατσίνοβιτς, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Ο Σέρβος τεχνικός και οι συνεργάτες του έχουν μελετήσει διεξοδικά την Τσέλιε, που κάνει εξαιρετική πορεία φέτος στο πρωτάθλημα της Σλοβενίας, όπου είναι πρώτη, ενώ το καλοκαίρι απέκλεισε τις Λουγκάνο και Μπάνικ Οστράβα για να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Όπλο της ομάδας του Αλμπέρτο Ριέρα είναι η επίθεση, καθώς σκοράρει πολλά γκολ σε κάθε ματς.