Ολυμπιακός: Τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για Άρσεναλ

Οι σκέψεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το βασικό σχήμα που θα παρατάξει τον Ολυμπιακό απέναντι στην Άρσεναλ.

Στο Έμιρεϊτς απόψε θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός, για το αυριανό παιχνίδι με την Άρσεναλ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε, όπως συνηθίζει, ρεπό χθες στους παίκτες του και θα οριστικοποιήσει τα πλάνα του στην τελευταία προπόνηση στο Λονδίνο.

Με δεδομένη την απουσία του Ροντινέι, ο οποίος δεν θα ακολουθήσει την αποστολή, ο Βάσκος τεχνικός σκέφτεται να βάλει τον Κοστίνια ως μπακ και τον Ζέλσον εξτρέμ στη δεξιά πλευρά, αν και υπάρχει το ενδεχόμενο να προτιμηθεί ο Στρεφέτσα.

Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικεί και ο Σιπιόνι, ο οποίος ξεπέρασε το διάστρεμμα που τον ταλαιπώρησε από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Έτσι, η ενδεκάδα αναμένεται να είναι κάπως έτσι: ο Τζολάκης θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια, Κοστίνια, Ορτέγκα στα άκρα, Ρέτσος, Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, Σιπιόνι, Μουζακίτης στα χαφ, Ζέλσον, Ποντένσε στα φτερά της επίθεσης και Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

