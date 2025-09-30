Παναιτωλικός: Καθαρές οι εξετάσεις του Μπουχαλάκη

Δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μπουχαλάκη, που αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό.

Ανακούφιση επικρατεί στον Παναιτωλικό για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο έμπειρος μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 43’ του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, λόγω ενοχλήσεων χαμηλά στη γάμπα.

Ωστόσο, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν «καθαρές». Δεν προέκυψε κάποιο ανησυχητικό εύρημα που να παραπέμπει σε τράβηγμα ή θλάση και ουσιαστικά με την αλλαγή πρόλαβε κάτι πιο σοβαρό.

Ο Μπουχαλάκης θα κάνει θεραπεία και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί μέσα στην εβδομάδα για να φανεί αν θα τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.