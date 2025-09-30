Ρόι Κιν: «Αυτή η Άρσεναλ μπορεί να πάρει την Premier League»

Ο Ρόι Κιν δεν συνηθίζει να μασάει τα λόγια του. Το ίδιο έπραξε και όταν ρωτήθηκε για την Άρσεναλ και το που μπορεί να φτάσει.

Ο άλλοτε αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πολλές φορές επικρίνει την Άρσεναλ τα τελευταία χρόνια, θεωρώντας την «λίγη» για να αντέξει στη μάχη κορυφής της Premier League.

Ωστόσο αυτή την φορά μίλησε με τα καλύτερα λόγια και τόνισε πως μπορεί να φτάσει στην κατάκτηση του αγγλικού πρωταθλήματος.

«Τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά που έβλεπα την Άρσεναλ, ποτέ δεν ένιωσα ότι είχε να δώσει αρκετά.

Όμως τώρα κοιτάζω το ρόστερ της Άρσεναλ και πιστεύω ότι πλέον έχει τους παίκτες που μπορούν να κατακτήσουν την Premier League».