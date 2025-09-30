Ζλάταν σε Καμάρντα: «Τώρα όλοι ξέρουν το όνομα σου» (pic)

Υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο με ιστορίες που μοιάζουν βγαλμένες από σενάριο ταινίας και όταν μέσα σε αυτές είναι ο Ζλάταν γίνονται ακόμη καλύτερες.

Ο Φραντσέσκο Καμάρντα της Μίλαν, έζησε μια τέτοια στιγμή την περασμένη Κυριακή. Σκόραρε το πρώτο του γκολ στη Serie A, βγήκε MVP του αγώνα και επιβεβαίωσε ότι το μέλλον τού ανήκει.

Και κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο «βασιλιάς» που γύρισε στο Μιλάνο τον Δεκέμβρη του 2019, ανέβασε μία φωτογραφία στα social media και έγραψε.

«31 Δεκεμβρίου 2019: Με λένε Φραντσέσκο Καμάρντα.

28 Σεπτεμβρίου 2025: Τώρα όλοι ξέρουν το όνομά σου, όχι μόνο εγώ».

Τι κρύβεται πίσω από αυτά τα λόγια; Τότε, ο 14χρονος Καμάρντα δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα άγνωστο παιδί στις ακαδημίες της Μίλαν.

Όμως είχε βρει το θάρρος να στείλει μήνυμα στον Ζλάταν την ημέρα που εκείνος επέστρεψε για τη δεύτερη θητεία του στους «ροσονέρι». Ένα απλό «με λένε Φραντσέσκο Καμάρντα» έφτανε για να μείνει χαραγμένο στη μνήμη του Σουηδού θρύλου.

Έξι χρόνια αργότερα, ο πιτσιρικάς που κάποτε συστηνόταν, έγινε ο πρωταγωνιστής στο Σαν Σίρο.

Ο Ίμπρα ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει να φτιάχνεις τον μύθο σου. Και με αυτή την ανάρτηση έδειξε πως βλέπει στον Καμάρντα κάτι από εκείνον. Αυτοπεποίθηση και πίστη.