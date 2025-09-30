Γι'αυτό άργησε 17 λεπτά ο Κατσικογιάννης στο «Γ. Καραϊσκάκης» - Αλλάζει το πρωτόκολλο του χρόνου

Στην εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς» αναφέρθηκε ο λόγος που ο διαιτητής του αγώνα Ολυμπιακός - Λεβαδειακός άργησε 17 λεπτά να πάρει απόφαση σχετικά με το γκολ που σημείωσαν οι Βοιωτοί.

Πρόβλημα από την αρχή είχε το VAR στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Στο Μαρούσι, στο κτήριο που στεγάζεται, υπήρχε άτομο της εταιρείας του VAR, ώστε να λύσει το πρόβλημα, ωστόσο αυτό δεν συνέβη.

Στο 79' και την ώρα του γκολ του Λεβαδειακού, έπεσε «μαύρο» και δεν λειτούργησε καμία οθόνη, όσο και το μόνιτορ του γήπεδο. Ο ρεφερι είχε μόνο επικοινωνία με τους ανθρώπους στο Μαρούσι και εκείνοι του έλεγαν συνεχώς «περίμενε το φτιάχνουμε».

Ο διαιτητής του αγώνα εξάντλησε τα περιθώρια υπομονής και στο 17ο λεπτό τόνισε πως δεν περιμένει άλλο και συνεχίσε το παιχνίδι, ενώ ο αγώνας συνεχίστηκε και τελείωσε με μαύρες οθόνες.

Αυτή η κατάσταση, ώθησε τους ιθύνοντες της ΚΕΔ να αλλάξει ο κανονισμός του πόση ώρα θα αναμένει ο διαιτητής σε παρόμοια περίπτωση, όπως αποκαλύφθηκε στην ελληνική «11 αυτοί, 11 εμείς».