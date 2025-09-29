Στο ντεμπούτο του Νούνο Επσιρίτο Σάντο, η Γουέστ Χαμ έδειξε να έχει σφυγμό και κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από την έδρα της Έβερτον.

Μπορεί τα «Σφυριά» να έμειναν πίσω στο σκορ, όμως ο ενθουσιασμός για το νέο προπονητή τους έδωσε την ψυχολογία να επιστρέψουν στο παιχνίδι και να πάρουν εντέλει τον βαθμό στο Merseyside για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Premier League.

Ο αγώνας

Τα «Ζαχαρωτά» κατάφεραν να μπουν μπροστά στο σκορ στο 18', όταν ο Γκαρνέρ σε μια φάση διαρκείας, έβγαλε την σέντρα, ο Κιν βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και έκανε το 1-0.

Έκτοτε το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, τόσο στην κατοχή, όσο και σε ευκαιρίες, με τα «Σφυριά» να θέλουν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, όμως η Έβερτον τους είχε βάλει δύσκολα, με το 1-0 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Γουέστ Χαμ ανέβασε στροφές και πήρε τα ηνία την κατοχή, αφού έψαχνε ένα γρήγορο γκολ. Στο 65' ο Μπόουεν με ένα υπέροχο διαγώνιο σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή έκανε το 1-1.

Η Έβερτον πάλεψε να ανασυνταχθεί μετά το γκολ που δέχθηκε, αφού είδε τον αντίπαλο να έχει το μομέντουμ, και να ανεβαίνει συχνά στην επίθεση.

Οι δύο ομάδες αρκέστηκαν στα τελευταία 20 λεπτά να αλληλοεξουδετερώνονται τόσο στο χώρο του κέντρου, όσο και να σπαταλούν ευκαιρίες με το παιχνίδι να λήγει 1-1.