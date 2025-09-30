Η viral ανάρτηση της Τσέστερφιλντ και η απάντηση της ομάδας στα σχόλια του κοινού

Η Τσέστερφιλντ έγινε viral με μία ανάρτηση που ανέβασε στα social media, συγκεντρώνοντας σχεδόν 9 εκατομμύρια προβολές.

Πρωταγωνιστές ήταν ο Γουίλ Γκριγκ, που σκόραρε το πρώτο γκολ της ομάδας, και ο Λίαμ Μάντεβιλ, ο οποίος του έδωσε την ασίστ.

Απρόσμενα, ο σύλλογος είχε ετοιμάσει μία «έκπληξη» για το συγκεκριμένο δίδυμο και τον πανηγυρισμό τους, και όπως φάνηκε, το κοινό δεν σταμάτησε να σχολιάζει.

Η ανάρτηση προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα social media:

«Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ;», «Μισό λεπτό, αυτό είναι μέρος του πανηγυρισμού;», «Αν πιστεύεις ότι αυτό είναι "γκέι", τότε μάλλον δεν είχες ποτέ έναν πραγματικά κοντινό φίλο». «Είναι στρατηγική marketing και αυτός που το σκέφτηκε είναι ιδιοφυΐα; Ναι, είναι»., «Τι είναι αυτό;».

Η Τσέστερφιλντ, πέρα από τη χαρά της νίκης, κατάφερε να κλέψει και την παράσταση στο διαδίκτυο.

Πάντως οι υπεύθυνοι της ομάδας αφού είδαν την απήχηση του εν λόγω post, αποφάσισαν να δείξουν και τα backstage.