Μουρίνιο: «Πάντα θα είμαι ένας "Μπλε"»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δηλώνει σίγουρος ότι θα τύχει θερμής υποδοχής από τους φιλάθλους της Τσέλσι, παρά το παρελθόν όπου τον αποδοκίμασαν.

Ο Πορτογάλος τεχνικός επιστρέφει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ως προπονητής της Μπενφίκα την Τρίτη για το Champions League.

Ο 62χρονος, που είχε συστηθεί στην Premier League ως «The special one», χάρισε στους «μπλε» τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, τρία League Cup και ένα Κύπελλο Αγγλίας σε δύο θητείες.

Παρά τα επιτεύγματά του, στο παρελθόν δέχτηκε αποδοκιμασίες όταν επέστρεψε ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αργότερα της Τότεναμ.

Στις δηλώσεις του ότι πάντα θα είναι «Μπλε».

«Φυσικά και θα είμαι πάντα ένας "Μπλε". Είμαι κομμάτι της ιστορίας τους κι εκείνοι κομμάτι της δικής μου. Ήταν ένας ευτυχισμένος "γάμος". Θα με υποδεχτούν όπως πρέπει. Η Τσέλσι δείχνει ότι είναι πραγματικά μεγάλη ομάδα».

Για τον Έντσο Μαρέσκα, ο Μουρίνιο απέφυγε την κριτική, αν και δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τα δικά του κατορθώματα.

«Είμαι ο "μεγαλύτερος" μέχρι να κερδίσει κάποιος τέσσερα πρωταθλήματα. Η Τσέλσι κέρδιζε πριν από μένα, αλλά μετά σταμάτησε. Με την ομάδα μου άρχισε ξανά να κερδίζει.

Το Conference League είναι μια εύκολη διοργάνωση για μεγάλο σύλλογο. Το κατέκτησα κι εγώ με τη Ρόμα. Το Champions League είναι πολύ πιο δύσκολο».