Ολυμπιακός: Αμφίβολος κόντρα στην Άρσεναλ ο Ροντινέι, «ανεβαίνει» ο Σιπιόνι

Ο Ροντινέι είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση κόντρα στην Άρσεναλ, ενώ ο Σιπιόνι έχει αυξημένες πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού για το Λονδίνο.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την αγγλική ομάδα για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League την προσεχή Τετάρτη (1/10, 22:00).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Ροντινέι να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση και η συμμετοχή του στο ματς κόντρα στην Άρσεναλ είναι αμφίβολη.

Απεναντίας, ο Σιπιόνι «ανεβάζει στροφές» στον Ρέντη και είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Αγγλία, η οποία αναμένεται να ταξιδέψει για το Λονδίνο το πρωί της Τρίτης (30/09).

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Βάσκος τεχνικός δεν πρόκειται να ρισκάρει με πιθανή συμμετοχή των ποδοσφαιριστών του στον αγώνα κόντρα στους «κανονιέρηδες», καθώς ακολουθούν συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.