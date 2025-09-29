Ολυμπιακός: Αμφίβολος κόντρα στην Άρσεναλ ο Ροντινέι, «ανεβαίνει» ο Σιπιόνι

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την αγγλική ομάδα για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League την προσεχή Τετάρτη (1/10, 22:00).
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Ροντινέι να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση και η συμμετοχή του στο ματς κόντρα στην Άρσεναλ είναι αμφίβολη.
Απεναντίας, ο Σιπιόνι «ανεβάζει στροφές» στον Ρέντη και είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Αγγλία, η οποία αναμένεται να ταξιδέψει για το Λονδίνο το πρωί της Τρίτης (30/09).
Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Βάσκος τεχνικός δεν πρόκειται να ρισκάρει με πιθανή συμμετοχή των ποδοσφαιριστών του στον αγώνα κόντρα στους «κανονιέρηδες», καθώς ακολουθούν συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.