Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ: Μήνυμα - «προειδοποίηση» από τον Σακαριάσεν

Η Μπόντο Γκλιμτ υποδέχεται την Τότεναμ την Τρίτη (30/9) στο «Άσπμιρα» για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League.

Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Χάβαρντ Σακαριάσεν, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους Λονδρέζους ενόψει της αναμέτρησης.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά πριν από τέσσερις μήνες στα ημιτελικά του Europa League, με την Τότεναμ, υπό τις οδηγίες τότε του Ποστέκογλου, να παίρνει δύο νίκες (3-1 στο Λονδίνο, 2-0 στη Νορβηγία) και να κλείνει τον δρόμο προς τον τελικό.

Η Μπόντο, ωστόσο, φαίνεται αποφασισμένη να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο στη φετινή της παρθενική συμμετοχή στους ομίλους του Champions League.

Ο Σακαριάσεν μιλώντας στο PA News Agency τόνισε πως η ομάδα του έχει βελτιωθεί αισθητά.

«Ήταν ένα μάθημα για εμάς τα περσινά παιχνίδια. Αναρωτηθήκαμε αν είχαμε την απαιτούμενη φυσική ένταση. Έκτοτε δουλέψαμε σκληρά, αλλάξαμε προσέγγιση και θεωρώ πως έχουμε ανέβει επίπεδο. Ελπίζουμε αυτό να φανεί στον αγώνα με την Τότεναμ.

Η Τότεναμ ήταν πολύ καλά οργανωμένη, πιστή στο πλάνο της και φυσικά με παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Αν παρουσιαστούν έτσι και πάλι, θα είναι πολύ δύσκολα για εμάς. Αλλά αυτή τη φορά θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε μάθει και βελτιωθεί».