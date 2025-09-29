Νικολόπουλος στο SDNA: «Στη Γ’ Εθνική χρειάζεται θυσίες, δουλειά και πάθος για να ξεχωρίσεις»

Ο επιθετικός του Αστέρα Σταύρου, Κώστας Νικολόπουλος, μιλάει στο SDNA και τον Νίκο Ιωάννου για το επίπεδο της Γ’ Εθνικής, τις θυσίες που απαιτεί η κατηγορία, τον έντονο ανταγωνισμό, αλλά και τους προσωπικούς του στόχους για το μέλλον.

Η Γ’ Εθνική είναι ένα πρωτάθλημα σκληρό, γεμάτο ένταση, θυσίες και κρυφές ιστορίες ποδοσφαιριστών που παλεύουν καθημερινά για να κάνουν το βήμα παραπάνω.

Ο Κώστας Νικολόπουλος δεν μασάει τα λόγια του, αφού μιλάει για την πραγματικότητα της κατηγορίας, καθώς την ξέρει από πρώτο χέρι, και την δυσκολία να ζήσει κανείς μόνο από το ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο.

Ακόμη αναφέρει πως υπάρχουν παίκτες που μπορούν να σταθούν σε παραπάνω κατηγορίες, ενώ δεν κρύβει το όνειρό του να βρεθεί στο επόμενο σκαλί, αφού πρώτα βοηθήσει την ομάδα του.

Η συνέντευξη του 23χρονου ποδοσφαιριστή

- Πώς θα περιέγραφες σε κάποιον «απ’ έξω» το επίπεδο της Γ’ Εθνικής;

«Το επίπεδο της Γ Εθνικής σίγουρα είναι πιο δύσκολο από τις χαμηλότερες κατηγορίες αλλά όχι και πιο δύσκολο από την Β.

Στην δική μας κατηγορία πολύ συχνά το παιχνίδι πάει περισσότερο στην δύναμη και στην ικανότητα ποιοτικών ποδοσφαιριστών.

Ένας - δύο σε κάθε ομάδα που μπορούν με ατομικές ενέργειες να ξεκλειδώσουν εύκολα τις αντίπαλες άμυνες».

- Υπάρχει δηλαδή μεγάλο χάσμα ποιότητας σε σχέση με τις παραπάνω κατηγορίες;

«Σίγουρα οι πιο πάνω κατηγορίες έχουν πιο ποιοτικές ομάδες αλλά και εδώ βρίσκεις ομάδες που η μόνη διαφορά με τις επαγγελματικές είναι οι εγκαταστάσεις και όχι οι ποιότητα τους».

- Πόσο σκληρός είναι ο ανταγωνισμός;

«Ο ανταγωνισμός στην Γ' είναι αναλόγως με το τι στόχους έχει θέσει η ομάδα που βρίσκεσαι. Στην προκειμένη περίπτωση με την ομάδα του Σταύρου φέτος έχουμε ανταγωνισμό γιατί θέλουμε και πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές. Οπότε κάθε Κυριακή για εμάς είναι ένας μικρός τελικός και από την στιγμή που θέτεις τέτοιους στόχους δεν μπορείς να μην έχεις ανταγωνισμό. Σαφώς όταν παίζουμε με ομάδες που έχουν θέσει παρόμοιους στόχους η ανταγωνιστικότητα είναι μεγάλη».

- Οι δικοί σου στόχοι;

«Οι προσωπικοί μου στόχοι φέτος είναι να βοηθήσω την ομάδα μου να πετύχει σε πρώτη φάση. Εν συνεχεία εγώ θέλω με όσα περισσότερα γκολ και ασίστ μπορώ στο τέλος να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί τους συλλογικούς στόχους. Την επόμενη χρονιά έχω θέσει στόχο να καταφέρω να κάνω το βήμα παραπάνω».

- Υπάρχουν παίκτες που θεωρείς πως θα μπορούσαν άνετα να σταθούν σε πιο πάνω κατηγορίες; Έχεις ξεχωρίσει κάποιον;

«Σίγουρα σε όλο το πρωτάθλημα υπάρχουν παίκτες ποιοτικοί και κομβικοί για τις ομάδες τους. Με όσους ξέρω και έχω δει μέχρι στιγμής είναι δύο που έχω ξεχωρίσει και είμαι τυχερός που έχω συνεργαστεί και με τους δύο. Φέτος τον έναν τον έχω και συμπαίκτη και είναι ο Σεραφείμ Μανιώτης.Είναι ένα 8άρι κόψε - ράψε, στυλ Μπουσκετς.

Ο άλλος είναι ο Κώστας Δέδες, ένας πολύ ποιοτικός παίκτης από τα λίγα 6άρια της Γ' που ξέρουν τόση μπάλα. Είναι κρίμα που δεν έχει παίξει σε παραπάνω κατηγορία γιατί το άξιζε, αν και είχε ευκαιρίες αλλά από επιλογή του δεν πήγε. Από την άλλη ο Μανιώτης είναι μικρός και έχει χρόνο ακόμα. Πιστεύω αν θέλει θα κάνει το βήμα παραπάνω σίγουρα».

- Τι χρειάζεται ένας παίκτης για να ξεχωρίσει στη Γ’;

«Δεν είναι δύσκολο σε πρώτη φάση να ξεχωρίσει ένας καλός παίκτης. Λίγο ντρίμπλα, λίγο σουτ να έχει και φαίνεται η διαφορά ανάμεσα σε άλλους παίκτες. Όμως όλα αυτά αν δουλέψει και κάνει θυσίες.Τώρα αν έχει και λίγο παραπάνω ποιότητα στις επαφές του πιστεύω η κατηγορία αυτή θα είναι απλά ένας σταθμός και θα κάνει το βήμα παραπάνω».

Δεν μπορεί να ζήσει ένας παίκτης από το ποδόσφαιρο στην Γ' Εθνική

- Τι θυσίες όμως πρέπει να κάνει ένας ποδοσφαιριστής στη Γ’ Εθνική στην καθημερινότητά του ώστε να ανέβει στο επόμενο σκαλοπάτι;

«Οι θυσίες οι οποίες πρέπει να κάνει ένας ποδοσφαιριστής είναι και αναλόγως το τι στόχους έχει βάλει για τον εαυτό του.

Αν θέλει η Γ' Εθνική να είναι ένας αρχικός σταθμός της καριέρας του και να κάνει το βήμα παρα πάνω θα πρέπει να προετοιμάζεται σαν επαγγελματίας μέσα στην εβδομάδα. Να μην σκέφτεται ότι η κατηγορία δεν είναι επαγγελματική.

Από την άλλη υπάρχουν και παίκτες που την το βλέπουν απλά σαν το χόμπι τους, έχουν και την δουλειά τους και πάνε απλά να βγει η χρονιά».

- Μπορεί κάποιος να ζήσει από το ποδόσφαιρο στη Γ’ Εθνική;

«Σίγουρα δεν είναι εύκολο το να ζήσεις από το ποδόσφαιρο στην, διότι τα ποσά είναι πολύ μικρά οπότε χρειάζεσαι και μια δουλειά για να είσαι άνετος αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις.

Υπάρχουν συμβόλαια τα οποία τα παίρνουν αυτοί που έρχονται να κλείσουν την καριέρα τους.Τώρα ένα νέο παιδί να έχει ξεκινήσει και να προσπαθεί να ζει από την μπάλα όσο καλός και να είναι δεν γίνεται να ζήσει από αυτά των κατηγορία. Πιστεύω χρειάζεται μια δεύτερη δουλειά για να είναι οικονομικά καλά. Αλλιώς πρέπει να παλέψει, να χτίσει και να θυσιάσει πολλά πράγματα».

- Τι σημαίνει για σένα να φοράς τη φανέλα της ομάδας σου;

«Η ομάδα του Αστέρα Σταύρου για εμένα φέτος ήταν η καλύτερη επιλογή. Βέβαια το καλοκαίρι είχα αρκετές προτάσεις, κάτι που με τιμά πολύ, αλλά επέλεξα την ομάδα του Σταύρου γιατί είναι ένα γνώριμο περιβάλλον για μένα. Κάτι που για έναν ποδοσφαιριστή είναι σημαντικό. Το να νιώθει καλά και να έχει έναν καλό προπονητή ο όποιος περνάει την νοοτροπία νικητή μέσα στα αποδυτήρια είναι σημαντικό. Μας πιστεύει πολύ σαν ομάδα, δουλεύουμε καθημερινά με τον coach Λέντα. Υπάρχει όντως ένα κλίμα οικογένειας.Αυτό αποτυπώνεται και μέσα στο γήπεδο.

Η διοίκηση και ο πρόεδρος, ο κύριος Μόσχος, είναι πάντα δίπλα μας και έχουν δημιουργήσει μια ομάδα πρότυπο για την Γ Εθνική. Όλα αυτά ενώ είναι η 4η χρονιά της ομάδας στην κατηγορία.

Ελπίζω στο τέλος της χρονιάς να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι κι να έχουμε πετύχει τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει.

Πιστεύω θα πετύχουμε μέσα από την προπόνηση καθημερινά και την προσήλωση μας σε αυτό που κάνουμε».

- Πιστεύεις ότι ο κόσμος στηρίζει τη Γ’ Εθνική;

«Όχι, δεν πιστεύω ότι στηρίζει, τουλάχιστον έτσι όπως θα έπρεπε.Υπάρχουν σίγουρα ιστορικές ομάδες οι οποίες έχουν τον κόσμο τους δίπλα τους και αυτό είναι ντε φάκτο, αλλά γενικά πιστεύω αν ο κόσμος αγκάλιαζε περισσότερο το πρωτάθλημα και κάθε Κυριακή πήγαινε γήπεδο, θα μας έκαναν κι εμάς να αγαπήσουμε λίγο παρά πάνω την κατηγορία».

Ο ίδιος ξεκίνησε στην Κ19 του ΠΑΣ Λαμία, πριν βρεθεί στην πρώτη ομάδα το 2019. Έπειτα από 2.5 χρόνια με την ομάδα της Φθιώτιδας, έπαιξε με την ομάδα του ΑΟ Υπάτου στην Γ Εθνική.

Αργότερα βρέθηκε στον Αστέρα Σταύρου, ενώ τη σεζόν 22-23 βοήθησε τα μέγιστα την ΑΕ Μαλεσίνας να πάρει την άνοδο στην Γ Εθνική με 35 γκολ και 35 ασίστ. Έπειτα πήγε στον Αμαρυνθιακό, ενώ η φετινή σεζόν τον βρίσκει στον Αστέρα Σταυρού.