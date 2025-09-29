Ντε Τσέρμπι: «Μπορούμε να σταθούμε στη διοργάνωση»

Γεμάτη αυτοπεποίθηση μετά τις εγχώριες νίκες της απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Στρασμπούρ, η Μαρσέιγ ελπίζει να κατακτήσει τους πρώτους βαθμούς της στο εφετινό Champions League την Τρίτη (30/9) υποδεχόμενη τον Άγιαξ στο «Βελοντρόμ», σε μία αναμέτρηση που θεωρητικά μοιάζει από τις πιο προσιτές του προγράμματός της.

«Πιστεύω ότι η Μαρσέιγ μπορεί να σταθεί σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά θεωρώ ότι είμαστε στη θέση μας», εκτίμησε τη Δευτέρα (29/9) στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της ομάδας, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

«Βρισκόμαστε σε καλή περίοδο, με σημαντικά αποτελέσματα και καλές εμφανίσεις, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Παρί ή σε ορισμένα διαστήματα απέναντι στη Στρασμπούρ. Αύριο ξεκινάμε στο “ Βελοντρόμ” στο Champions League και θέλουμε να τα πάμε καλά», πρόσθεσε ο Ιταλός τεχνικός.

Στο Champions League, η Μαρσέιγ ταξίδεψε ήδη στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ και δεν πήρε κανέναν βαθμό, παρά την ποιοτική εμφάνισή της, η οποία οδήγησε στη συνέχεια στις νίκες απέναντι στην Παρί (1-0) και στη Στρασμπούρ (2-1).

Ωστόσο, οι Μασσαλοί έχουν ακόμη να υποδεχτούν τη Λίβερπουλ, τη Νιούκαστλ και την Αταλάντα, και κάπου πρέπει να μαζέψουν βαθμούς για να ελπίζουν σε πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League. Η έλευση του Άγιαξ, που έχει κάνει μία «μουδιασμένη» εκκίνηση σεζόν, αποτελεί ευκαιρία για τη Μαρσέιγ να επιβεβαιώσει την καλή της φόρμα της και να δώσει ουσιαστικό ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή της πορεία.

«Το παιχνίδι με τη Μαδρίτη ήταν καλό, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι, το ματς της Τρίτης θα είναι ένα καλό τεστ για να δείξουμε την αξία μας», σχολίασε τη Δευτέρα (29/9) ο μέσος Ματ Ο’Ράιλι.

Το ραντεβού αναμένεται από περισσότερους από 65.000 θεατές, για τους οποίους το Champions League δεν θυμίζει μόνο καλές στιγμές ή αφορά πολύ μακρινές αναμνήσεις, όπως η κατάκτηση του 1993.

Η τελευταία συμμετοχή στη διοργάνωση, πριν από σχεδόν τρία χρόνια, είχε λήξει στο «Βελοντρόμ» σε ατμόσφαιρα νεκρικής σιγής, με ήττα από την Τότεναμ, ύστερα από γκολ του Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ο οποίος έκτοτε αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Ντε Τσέρμπι.

Την επόμενη χρονιά, η Μαρσέιγ περιορίστηκε στο Europa League, όπου έτυχε να διασταυρωθεί ξανά με τον Άγιαξ, σε δύο θεαματικά παιχνίδια (3-3 στην Ολλανδία και 4-3 στο «Βελοντρόμ»).

Ενώ ο σύλλογος βρισκόταν σε μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις της πρόσφατης ιστορίας του -με την αποχώρηση του προπονητή Μαρθελίνο και την προσωρινή απόσυρση του προέδρου Πάμπλο Λονγκόρια- ένας παίκτης, ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, εκμεταλλεύτηκε αυτά τα δύο παιχνίδια για να βάλει μπρος τη «μηχανή των γκολ» του, μετά ένα μέτριο ξεκίνημα στη Μαρσέιγ.

Με δύο γκολ στον πρώτο αγώνα και χατ-τρικ στη ρεβάνς, ο Γκαμπονέζος πλήγωσε βαθιά τον Άγιαξ, που την Τρίτη (30/9) θα τον έχει ξανά απέναντί του. Αλλά ο ολλανδικός σύλλογος έχει περισσότερους λόγους ανησυχίας από τον Ομπαμεγιάνγκ. Η δύσκολη νίκη που σημείωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο απέναντι στη Μπρέντα δεν έπεισε και ο προπονητής του, Τζον Χέιτινγκα δέχεται ήδη έντονη αμφισβήτηση.

Αντίθετα, ο Ντε Τσέρμπι κατάφερε να γυρίσει το κλίμα, βοηθούμενος από το δυνατό φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, ύστερα από έναν ταραχώδη και αποτυχημένο Αύγουστο.

«Στη Μασσαλία, πάντα μπορεί να συμβεί κάτι και δεν πρέπει ποτέ να χαλαρώνεις. Χρειάζεται διαρκής προσοχή, ταπεινότητα και να μένεις με τα πόδια στο έδαφος. Μπορούμε να χαιρόμαστε για τις νίκες μας, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τις ήττες από τη Ρεν και τη Λιόν», προειδοποίησε ο Ιταλός προπονητής. «Διότι ο Αύγουστος δεν είναι ποτέ μακριά», πρόσθεσε.