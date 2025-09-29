Ντέμης: «Διαβάζει τα παιχνίδια και τα διορθώνει ο Νίκολιτς - Μεγάλη κλάση ο Μάνταλος»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης μίλησε στην εκπομπή Monday FC της NOVA για το πως ο Μάρκο Νίκολιτς διαβάζει τα παιχνίδια και διορθώνει καταστάσεις, ενώ αναφέρθηκε με αποθεωτικά λόγια για τον Πέτρο Μάνταλο.

Μεταξύ άλλων ο Ντέμης Νικολαΐδης είπε:

Για το τελείωμα του Πιερό: Εμπιστεύεται το κεφάλι του περισσότερο από το πόδι του (γέλια). Το είπα για πλάκα αλλά υπάρχουν παίκτες που το κάνουν, ισχύει. Πιο εύκολο είναι καμία φορά να σκοράρεις με το κεφάλι μετά από μια δυνατή σέντρα.

Για το γκολ της ΑΕΚ και την εικόνα του ματς: Έφυγε δεξιά η πάσα του Μάνταλου. Παίζει καταπληκτικά όμως ο ίδιος. Ήταν ίσως η μοναδική φορά που άφησε χώρους ο Βόλος και το πλήρωσε. Ο Ελίασον, έβγαλε με το δεξί μια καταπληκτική σέντρα. Πέρασε ένα ημίχρονο έτσι. Δεν ήταν καλό αλλά δεν κινδύνεψε κιόλας η ΑΕΚ. Το πρώτο ημίχρονο το πέταξε. Είχε μερικά πειράματα όπως το δίδυμο Γιόβιτς-Πιερό. Δοκιμάζει πράγματα. Αν δεν δοκιμάσει σε αυτά τα παιχνίδια, πότε θα το κάνει; Δεν πήγε καλά, έφταιγε μόνο αυτό, το δίδυμο στην επίθεση; Δεν ξέρω . Ο Νίκολιτς διορθώνει πράγματα όμως στο ημίχρονο, διαβάζει το παιχνίδι και έτσι στην επανάληψη πήγαν τα πράγματα καλύτερα. Τελικά, κέρδισε άνετα η ΑΕΚ. Το 2-0 θα ήταν πιο δίκαιο σκορ. Φτιάχνει την ψυχολογία το αήττητο σερί που έχει χτίσει. Αυτός ο προπονητής αυτό φαίνεται να μας δείχνει εξ αρχής. Μας το είχε πει: Δεν με νοιάζει πως θα παίζουμε, θελουμε να κερδίζουμε. Δεν σταματάει η ΑΕΚ μετά το 1-0 όμως στα παιχνίδια της. Όταν βάζει γκολ, σταματά κατά κάποιον τρόποι το ρίσκο, δεν αφήνει κενά, κόβει λίγο, αλλά δεν κόβει τις επιθέσεις της. Πάει για γκολ. Το ίδιο έκανε και σε αλλά παιχνίδια. Συνεχίζει, δεν θέλει να το πάρει το ματς 1-0. Δεν θα βγουν 6 στην επίθεση , μπορεί να βγουν 4 με 5. Δεν το λες κακό αυτό…

Για τις 400 συμμετοχές του Πέτρου Μάνταλου: Αγαπώ όλους τους παίκτες. Όλους. Είναι τέτοιας κλάσης ο Πέτρος, που το καταλάβαμε στα πρώτα δυο χρόνια. Κρίνουμε την απόδοση του από εκεί και πέρα. Έφτασε τα 400 ματς με την ΑΕΚ χωρίς να πάει σε άλλη ομάδα. Είναι πιστός, τον αγαπάμε τον Μάνταλο.