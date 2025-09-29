Ξεκίνησε τη δουλειά ενόψει Θέλτα ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στη βάση του και ξεκίνησε τη δουλειά για την αναμέτρηση κόντρα στη Θέλτα στο Βίγκο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Το πρόγραμμα δεν αφήνει περιθώρια στην ομάδα. Το επόμενο παιχνίδι έρχεται την Πέμπτη κι είναι σπουδαίο κόντρα στη Θέλτα στην Ισπανία. Το αγωνιστικό τμήμα ξεκίνησε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League 2025-26.

Οι βασικοί της αναμέτρησης στην Τρίπολη έμειναν στο γυμναστήριο και την πισίνα, οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με τους προπονητές στην κατοχή της μπάλας και στην αμυντική τακτική.

Μοναδικό πρόβλημα τραυματισμού, αυτό του Δημήτρη Πέλκα , που συνέχισε με θεραπεία.

Ο ΠΑΟΚ την Τρίτη (30.09) θα προπονηθεί στις 10:00 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Βίγκο.