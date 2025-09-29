Jerusalem Post: «H UEFA ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει θέμα αποβολής των ισραηλινών ομάδων»!

Σύμφωνα με Μέσα του Ισραήλ, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία με επιστολή της ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να τεθεί καν θέμα αποβολής των ομάδων της χώρας από τα Κύπελλα Ευρώπης.

Ανατροπή σκηνικού στο θέμα της αποβολής των ομάδων του Ισραήλ από τα Κύπελλα Ευρώπης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, αλλά και αρκετών άλλων Μέσων της χώρας.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πηγή, η ΟΥΕΦΑ ενημέρωσε με επιστολή την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ισραήλ, ότι παρά των φημολογία των τελευταίων ημερών, δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής ούτε κάποια ψηφοφορία με θέμα την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ.

Παρά τις διεθνείς πιέσεις και την έντονη φημολογία για τιμωρία των ισραηλινών ομάδων, φαίνεται πως το θέμα παγώνει, αφού ανάλογη διαβεβαίωση δόθηκε και στην Μακάμπι Τελ-Αβίβ, που πήρε το πράσινο φως για να ταξιδέψει κανονικά για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ για το Europa League.