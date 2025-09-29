Ο Ολυμπιακός τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς

Ο Ολυμπιακός σε συνεργασία με το Ιατρικό Αθηνών έδωσε το παρών στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, στην Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d'Arc.

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Στην Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’Arc, στον Πειραιά, βρέθηκε σήμερα (29/09) η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς. Ο Θρύλος και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από την αξία της πρόληψης και της υγείας της καρδιάς.

Τη διαδραστική ενημερωτική ομιλία στα παιδιά πραγματοποίησε η παιδοκαρδιολόγος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κα. Ευγενία Μπέη, η οποία ανέδειξε τη σημασία της υγιεινής ζωής, της πρόληψης και της τακτικής άσκησης για τη διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς.

Την ΠΑΕ Ολυμπιακός εκπροσώπησαν οι ποδοσφαιριστές, Σταύρος Πνευμονίδης, Νικόλας Μπότης και Ισίδωρος Κουτσίδης, αλλά και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κα. Ντέπη Κοξένογλου.

Οι «ερυθρόλευκοι» ποδοσφαιριστές μίλησαν στους μαθητές για την καθημερινότητα ενός επαγγελματία αθλητή, μοιράστηκαν εμπειρίες από τον κόσμο του ποδοσφαίρου και τόνισαν τον καθοριστικό ρόλο της άθλησης ως μέσο σωματικής και ψυχικής ενδυνάμωσης. Στο τέλος οι μαθητές έλαβαν αναμνηστικά δώρα από την ΠΑΕ και φωτογραφήθηκαν με τους ποδοσφαιριστές.

Αρχικά μίλησε η διευθύντρια της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d’Arc, κα. Κατερίνα Παπαδοπούλου λέγοντας:

«Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα για την προστασία της Καρδιάς, φιλοξενούμε στις εγκαταστάσεις μας μία συνεργασία της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών που έχει να κάνει με την ενημέρωση των μαθητών γύρω από τα θέματα της προστασίας της καρδιάς.

Είναι γεγονός πως πάρα πολλές φορές, ενώ δίνουμε σημασία στην άθληση των νέων παιδιών, δεν μεριμνούμε αντίστοιχα για την καλή πρόληψη ως προς τα θέματα της καρδιακής λειτουργίας».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η παιδοκαρδιολόγος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κα. Ευγενία Μπέη τονίζοντας:

«Σήμερα Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς και ήρθαμε στο σχολείο Jeanne d’Arc στον Πειραιά για να ενημερώσουμε τα παιδιά μας για τον τρόπο με τον οποίο θα διαφυλάξουν την υγεία της καρδούλας τους. Πέντε είναι τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι γονείς και να προτρέψουν τα παιδιά τους προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ο έλεγχος του σωματικού βάρους με μεσογειακή αντιοξειδωτική διατροφή, είναι η άθληση, είναι ο ύπνος, είναι η μείωση του στρες και η καλή στοματική υγιεινή».

Στο πλαίσιο της δράσης ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας και καρδιολόγος, κ. Γιώργος Βίτσας, ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια για οποιαδήποτε συνεργατική εκδήλωση της Jeanne d’Arc που μας τιμάει και μας φιλοξενεί, την ομάδα της πόλης μας και τους παίκτες που είναι εδώ, το Ιατρικό που έχει συμβάλει σε καινοτόμες δραστηριότητες όσον αφορά την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Εγώ ένα μήνυμα θέλω να στείλω μόνο σε όλους τους γονείς.

Κάθε αθλητής παραπάνω είναι ένας καρδιοπαθής λιγότερο και όταν λέω αθλητής θέλω να τονίσω πως αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτό που κάνουν τα παιδιά στο υψηλότερο επίπεδο.

Περπάτημα, υγιεινή διατροφή μπορούν να δώσουν λύσεις στις καρδιοπάθειες και να έχουμε πολύ λιγότερα προβλήματα στο μέλλον με την πρόληψη. Προσπαθήστε να βελτιώσετε λίγο τη διατροφή σας. Μη χάνεται ευκαιρία για άσκηση, τώρα χτίζεται το μέλλον των παιδιών μας. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, το Δήμο, την Jeanne d’Arc, την ΠΑΕ Ολυμπιακός και το Ιατρικό».

Από την πλευρά της η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κα. Ντέπη Κοξένογλου σημείωσε:

«Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την ελληνογαλλική σχολή Jeanne d’Arc που φιλοξενεί αυτή την δράση που κάνει η ΠΑΕ Ολυμπιακός μαζί με τον Όμιλο Ιατρικό Αθηνών. Σήμερα που είναι η παγκόσμια μέρα καρδιάς, η ΠΑΕ Ολυμπιακός μαζί με το Ιατρικό Αθηνών αποφάσισαν να κάνουν αυτή τη δράση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη και η υγεία της καρδιάς.

Είναι πολύ σημαντικό όργανο για τη λειτουργία του οργανισμού μας. Η άθληση είναι αυτή που τον συντηρεί και βοηθάει για τη σωστή λειτουργία του. Με την άθληση είμαστε και υποχρεωμένοι όπως γνωρίζουμε να εξετάζουμε κάθε χρόνο την καρδιά , διότι δεν επιτρέπεται να αθληθούμε δίχως να κάνουμε εξέταση καρδιάς.

Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε στα παιδιά για το πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουν την καρδιά τους με το να αθλούνται συστηματικά. Όπως έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες «Νους υγιής εν σώματι υγιεί».

Ο Σταύρος Πνευμονίδης σημείωσε:

«Σήμερα που είναι η παγκόσμια μέρα καρδιάς είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε έρθει εδώ να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας τα νεότερα παιδιά, λέγοντάς τους τα πλεονεκτήματα του αθλητισμού, που έχουν ως όφελος την ομαλή λειτουργία του παιδιού ως την ενηλικίωση μαζί με τον αθλητισμό».

Ο Νικόλας Μπότης είπε:

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ελληνογαλλική σχολή Jeanne d’Arc για την πρόσκληση. Σήμερα γίνεται μία πάρα πολύ όμορφη δράση μέσω της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Ιατρικού Ομίλου Αθηνών σχετικά με την πρόληψη των παθήσεων της καρδιάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ως γονείς να φροντίζουμε τα παιδιά μας να ελέγχουν την καρδιακή τους λειτουργία. Ο αθλητισμός αποτελεί έναν μεγάλο σύμμαχο για τη λειτουργία της καρδιάς, καθώς και της πρόληψης μακροχρόνιων παθήσεων».

Τέλος ο Ισίδωρος Κουτσίδης τόνισε:

«Είναι πολύ σημαντική η σημερινή μέρα στην οποία συνεργάζεται η ΠΑΕ Ολυμπιακός με τον Ιατρικό Όμιλο Αθηνών. Θέλουμε να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να πηγαίνουν να τσεκάρουν την καρδιά τους τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για το δικό τους καλό».