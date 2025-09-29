Με σκόρερ τον Ελ Καντούσι (69') η Καβάλα πέρασε από την έδρα του Νέστου, στη Χρυσούπολη και πήρε πολύτιμο τρίποντο στην Superleague 2

Ο Νέστος υποδέχθηκε την Καβάλα για την 3η στροφή του πρωταθλήματος της Superleague 2. Οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν κάπως μουδιασμένες στο πρώτο μέρος, με τους φιλοξενούμενους να παλεύουν να βρουν το γκολ της νίκης και τους φιλοξενούμενους να μην έχουν πρόβλημα αμυντικά.

Στο δεύτερο μέρος οι παίκτες της Καβάλας βρήκαν δίχτυα, με τον Ελ Καντούσι να σκοράρει με σουτ, νικώντας τον Άστρα για το 0-1. Σκορ που έμελλε να είναι και το τελικό, χαρίζοντας την πρώτη νίκη στην Καβάλα του Γράφα στο φετινό πρωτάθλημα, για τον Α όμιλο της λίγκας.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Δαλιανόπουλος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Π. Δερμιτζάκης, Ψάλτης, Λέλεκας, Αντεσίνα, Κωστίκα, Τσίκος, Ντοναλντόνι.

Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Ξυγκόρος, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Ερνάντεζ, Μπρέγκου, Κουντουριώτης, Σιφναίος, Σταμούλης (58′ Ελ Καντούσι), Γαβριηλίδης.