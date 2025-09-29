ΟΦΗ: «Ζητάμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους, θα αποζημιωθούν οι κάτοχοι διαρκείας»

Εκτός Κρήτης θα αγωνιστεί ο ΟΦΗ ενάντια στον Άρη για την Stoiximan Super League, με τους Κρητικούς να ζητούν συγγνώμη τόσο για την εικόνα του αγωνιστικού χώρου του Παγκρητίου αλλά και από τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας.

Η ανακοίνωση:



«Έπειτα από ενημέρωση της κατασκευαστικής εταιρίας (GENNA SPORTS) η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο στάδιο, ο αγώνας με τον Άρη για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στην έδρα μας.



Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε σε συνάρτηση με την εικόνα που είχε ο αγωνιστικός χώρος στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, για την οποία οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη απ’ τους φιλάθλους μας και γενικά από το φίλαθλο κοινό της Ελλάδας.



Σεβόμενοι σε απόλυτο βαθμό τους φιλάθλους μας, θα ανακοινώσουμε άμεσα τον τρόπο αποζημίωσης των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, όπως πράξαμε στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας Betsson.»