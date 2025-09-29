Αυτό είναι το στοιχείο που δίνει έμφαση ο Κόντης στον Παναθηναϊκό! (Vids & Stats)

Ο Παναθηναϊκός αλλάζει στόχευση και έρχεται πιο κοντά στις ικανότητες των ποδοσφαιριστών του ρόστερ του. Ο Χρήστος Κόντης επεμβαίνει τόσο στη φιλοσοφία όσο και μέσα στους αγώνες και διαμορφώνει σιγά-σιγά την ποδοσφαιρική ταυτότητα της ομάδας του. Ξέρει ακριβώς πού βρίσκεται και πάμε μαζί να δούμε στις παρακάτω γραμμές τι ομάδα θα μας παρουσιάσει ο coach του Παναθηναϊκού, για όσο διάστημα είναι στον πάγκο των «πράσινων».

Μεγάλη έμφαση στην κυκλοφορία, ρεκόρ πασών

Έχει αλλάξει άρδην το σκηνικό. Πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού είναι, χωρίς δεύτερη σκέψη, η υπομονετική κυκλοφορία μπάλας. Ακόμα και στη διαδικασία του build-up, η μπάλα θα αλλάξει αρκετές φορές ανάμεσα σε στόπερ και τερματοφύλακα· οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα πάρουν όσο χρόνο χρειάζονται για να αναπτυχθούν.

Πλέον, οι «πράσινοι» φτάνουν αρκετές φορές στους αγώνες τους σε κατοχές με 10+ πάσες, όπως στη φάση του γκολ του Γερεμέγεφ. Η υπομονή υπήρχε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, σε κανένα σημείο δεν εκβίασαν καταστάσεις και ανταμείφθηκαν. Η μπάλα στο έδαφος και κυκλοφορία μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη προϋπόθεση. Το ποσοστό κατοχής του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο έφτασε το 66%, ενώ οι επιτυχημένες πάσες έφτασαν σε νούμερο-ρεκόρ: 564 επιτυχημένες πάσες!

Μαθαίνει να αμύνεται με την μπάλα

Η ταυτότητα που προσπαθεί να δώσει ο Κόντης στον Παναθηναϊκό είναι αυτή: μαθαίνει την ομάδα του να αμύνεται με την μπάλα. Γιατί το κάνει αυτό; Το ρόστερ του Παναθηναϊκού υποφέρει σε αθλητικότητα, αυτό είναι γνωστό.

Προσπαθεί, με τη συνεχή κυκλοφορία σε αργό τέμπο και πάσες χωρίς ρίσκο, να ανεβάσει το ποσοστό κατοχής της ομάδας του. Αν το καταφέρει, αυτόματα θα μειωθούν τα transitions, γιατί το low-risk παιχνίδι που επιλέγει είναι λίγων μεταβάσεων. Έτσι, οι ποδοσφαιριστές του θα μένουν περισσότερη ώρα ξεκούραστοι, δεν θα χρειάζεται να αμύνονται για μεγάλα διαστήματα.

Το αμυντικό transition είναι ένα από τα χειρότερα στοιχεία του Παναθηναϊκού· με το να κυκλοφορείς την μπάλα το αποφεύγεις, υπάρχουν όμως συνέπειες.

Ψάχνει να βρει την κατάλληλη ισορροπία

Το να παίζεις παιχνίδι χαμηλού ρυθμού και ρίσκου στην πάσα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Καλό είναι να ανεβαίνεις αργά και ορθολογικά ως ομάδα στο αντίπαλο μισό· έτσι οι μεσοεπιθετικοί έχουν την κατάλληλη υποστήριξη και αρκετούς παίκτες κοντά, όχι μόνο για συνεργασίες αλλά και για να απασχολούν τους αντιπάλους. Μην απορούμε γιατί ο Τετέ μοιάζει καλύτερος τώρα.

Στα αρνητικά αυτού του στυλ είναι πως θέλει τεράστια υπομονή και εξαιρετική κατανόηση του positional game· θέλει και υπομονή από τον κόσμο, γιατί θα βλέπει αρκετό παράλληλο ποδόσφαιρο και διαστήματα χωρίς ιδιαίτερη ουσία. Πρέπει όμως ο κόσμος να καταλάβει πως αυτό γίνεται για το καλό της ομάδας του.

Ο Χρήστος Κόντης γνωρίζει άψογα τα δυνατά και αδύναμα σημεία της ομάδας του. Επιλέγει να πάει με τον πιο ορθολογικό δρόμο, να βάλει η ομάδα του την μπάλα κάτω και να αμυνθεί με αυτήν, για να κρύψει τα αμυντικά και φυσικά μειονεκτήματα. Χρειάζεται υπομονή· μαγικό ραβδάκι δεν υπάρχει. Η πραγματικότητα είναι πως ο οργανισμός του Παναθηναϊκού έχει βρει και πάλι προπονητή που καταλαβαίνει απόλυτα την ομάδα του και τις αδυναμίες της. Δουλεύει για αυτές, είναι ξεκάθαρο.

Στο παρακάτω video όλη η ανάλυση: