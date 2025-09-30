Σούπερ Καπ Ισπανίας 2026: Οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων

Η Ισπανική Ομοσπονδία ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Σούπερ Καπ Ισπανίας για το 2026, με τη διοργάνωση να διεξάγεται και πάλι στη Σαουδική Αραβία.

Η Μπαρτσελόνα, κάτοχος του τροπαίου, και η Ρεάλ Μαδρίτης θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν τον Ιανουάριο στη Τζέντα.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το τετραπλό φορμάτ της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στη Μέση Ανατολή, καθώς το συμβόλαιο που είχε υπογραφεί το 2019 παραμένει ενεργό.

Και φέτος, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα τοποθετήθηκαν σε διαφορετικούς ημιτελικούς, με σκοπό να αυξηθούν οι πιθανότητες για ένα Clasico στον τελικό, κάτι που φυσικά εξυπηρετεί και εμπορικά τη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Alinma Stadium, έδρα της Αλ Ιτιχάντ και της Αλ Αχλί.

Ημιτελικός 1:

7 Ιανουαρίου 2026 - 21:00 ώρα Ελλάδας

Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

Ημιτελικός 2:

8 Ιανουαρίου 2026 - 21:00 ώρα Ελλάδας

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

Τελικός:

11 Ιανουαρίου 2026 - 21:00 ώρα Ελλάδας