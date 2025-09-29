Παρακάμερα ΑΕΚ: Η… αποθέωση σε Μάνταλο και η τρομερή εκτέλεση Πιερό! (vid)

Ο Πέτρος Μάνταλος βίωσε ένα μοναδικό... standing ovation στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena στο ματς με τον Βόλο όπου συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με τη πααρακάμερα της ΑΕΚ να φανερώνει την αποθέωση που γνωρισε απο τον κόσμο και τους συμπαίκτες του.

Δείτε στο σχετικό βίντεο όλα όσα έγιναν όπου επίσης ξεχωρίζει η εκτέλεση του Φραντζί Πιερό και το χειροκρότημα που εισέπραξε από τον κόσμο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: Η ΑΕΚ πρόσθεσε ακόμη μια νίκη στο ενεργητικό της το βράδυ της Κυριακής, επικρατώντας 1-0 του Βόλου ΝΠΣ στην OPAP Arena για την 5η αγωνιστική της STOIXIMAN Super League 2025-26.



Ο ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης ήταν ο COSMOTE TELEΚOM MVP Φράνζι Πιερό, ο οποίος πέτυχε στο 54’ με κεφαλιά το γκολ που χάρισε στην ομάδα μας τη νίκη.



Ο δεύτερος ήταν, φυσικά, ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, από τους συμπαίκτες του, αλλά και από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, κ. Μάριο Ηλιόπουλο.



Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης.