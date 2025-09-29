Η ΑΕΚ υποδέχτηκε στα Σπάτα τον μικρό ήρωα της ζωής Μιχαήλ! (vid)

Ιδιαίτερο ήταν το περασμένο Σάββατο για τον μικρό ήρωα της ζωής Μιχαήλ Πάνου ο οποίος πήγε στα Σπάτα, ξεναγήθηκε στην εγκατάσταση και γνώρισε όλους τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ.

Ο Μιχαήλ, που συγκίνησε όλη την Ελλάδα και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα πίστης και ελπίδας, βγαίνοντας νικητής από τη μάχη με τον καρκίνο, συγκλονίζοντας προ ημερών με τα λόγια του στα βραβεία ΠΣΑΠΠ, όπως τονίζει η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ «τώρα πια απολαμβάνει τη ζωή του και όλα όσα τού δίνουν χαρά και ένα από αυτά είναι και η ΑΕΚ»

Το περασμένο Σάββατο λοιπόν, επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο των Σπάτων, συνάντησε από κοντά τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή και όλο το προσωπικό της ομάδας, ξεναγήθηκε στην εγκατάσταση και παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Βόλο.

Ήταν ένα ονειρικό απόγευμα για τον νεαρό φίλο της ΑΕΚ και θα του μείνει αξέχαστο για πάντα.

Το βίντεο του AEK TV είναι αφιερωμένο σε αυτόν: