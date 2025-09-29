Ρουμενίγκε για τη μεταγραφή του Βολτεμάντε στη Νιουκάστλ: «Μπράβο στη Στουτγκάρδη που βρήκε έναν... ηλίθιο να πληρώσει τόσα»

Για την απόκτηση του Νικ Βολτεμάντε πάλεψε η Μπάγερν το καλοκαίρι, δίνοντας μάλιστα 60 εκατομμύρια ευρώ στη Στουτγκάρδη για να τον κάνει δικό της, με τους Γερμανούς να λένε «όχι» στην μεγάλη πρόταση. Τελικα, ο 23χρονος πωλήθηκε στη Νιουκάστλ, με τους Άγγλους να δαπανούν πάνω από 80 εκατ. για να τον κάνουν δικό τους.
Έτσι, ο Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε, που είναι στο Δ.Σ των Βαυαρών, σχολίασε τη μεταγραφή του Γερμανού φορ στη Νουκάστλ, δίνοντας συγχαρητήρια στους Σουηβούς που βρήκαν έναν... ηλίθιο, όπως χαρακτηριστικά είπε, για να πληρώσει τόσα χρήματα για τον Βολτεμάντε.
«Μπορώ μόνο να συγχαρώ τους ανθρώπους της Στουτγκάρδης που βρήκαν έναν ''ηλίθιο'' που πλήρωσε τόσα χρήματα για τον Βολτεμάντε, γιατί στην Μπάγερν σίγουρα δεν θα τα δίναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρουμενίγκε.
Karl-Heinz Rummenigge on VfB Stuttgart selling Nick Woltemade to Newcastle:— Get German Football News (@GGFN_) September 29, 2025
"I can only congratulate the people in Stuttgart for finding – let me use quotation marks here – ‘an idiot’ who paid that much money, because we certainly wouldn’t have done that in Munich"
(BR24) pic.twitter.com/jbbM99Xs4J