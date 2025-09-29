Ρουμενίγκε για τη μεταγραφή του Βολτεμάντε στη Νιουκάστλ: «Μπράβο στη Στουτγκάρδη που βρήκε έναν... ηλίθιο να πληρώσει τόσα»

Έξω από τα δόντια μίλησε ο Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε για τη μεταγραφή του Βολτεμάντε στη Νιουκάστλ, δίνοντας συγχαρητήρια στη Στουτγκάρδη που βρήκε έναν «ηλίθιο» για να πληρώσει 80 εκατομμύρια ευρώ για τον Γερμανό φορ.

Για την απόκτηση του Νικ Βολτεμάντε πάλεψε η Μπάγερν το καλοκαίρι, δίνοντας μάλιστα 60 εκατομμύρια ευρώ στη Στουτγκάρδη για να τον κάνει δικό της, με τους Γερμανούς να λένε «όχι» στην μεγάλη πρόταση. Τελικα, ο 23χρονος πωλήθηκε στη Νιουκάστλ, με τους Άγγλους να δαπανούν πάνω από 80 εκατ. για να τον κάνουν δικό τους.

Έτσι, ο Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε, που είναι στο Δ.Σ των Βαυαρών, σχολίασε τη μεταγραφή του Γερμανού φορ στη Νουκάστλ, δίνοντας συγχαρητήρια στους Σουηβούς που βρήκαν έναν... ηλίθιο, όπως χαρακτηριστικά είπε, για να πληρώσει τόσα χρήματα για τον Βολτεμάντε.

«Μπορώ μόνο να συγχαρώ τους ανθρώπους της Στουτγκάρδης που βρήκαν έναν ''ηλίθιο'' που πλήρωσε τόσα χρήματα για τον Βολτεμάντε, γιατί στην Μπάγερν σίγουρα δεν θα τα δίναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρουμενίγκε.